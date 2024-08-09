Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Caracas'taki Devlet Bakanlığı Sarayı Miraflores'te destekçilerine seslenirken, sosyal medya platformu X'e yönelik sert açıklamalarda bulundu. Maduro, platformun ülkede nefret ve şiddet yaydığını belirterek, 10 gün süreyle erişim yasağı getirilmesi talimatı verdiğini duyurdu.

Maduro'dan sert açıklama: "X, Venezuela'nın yasalarını çiğnedi"

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta gerçekleştirilen konuşmasında Maduro, X'in nefret ve şiddet yaydığını öne sürdü. Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (CONATEL) ile görüştüğünü belirten Maduro, platformun 10 gün boyunca Venezuela'da erişime kapatılması için gerekli talimatları verdiğini açıkladı. Maduro, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in, Venezuela yasalarını hiçe sayarak ülkede kaos ve şiddet ortamını körüklediğini savundu.

"Venezuela'da anayasa ve yasalar var"

Maduro, konuşmasında Elon Musk'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Elon Musk'ın sahibi olduğu X, tüm kanunları çiğnedi. Bu ülkede faşizm, iç savaş, ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık. Venezuela'da anayasa var, devlet var ve onlara saygı duymalısın," dedi. Maduro, sosyal medya üzerinden yapılan bu tür saldırıların ülkenin iç barışını tehdit ettiğini vurguladı.

Yerli sosyal medya platformlarına vurgu

Maduro, Venezuela'nın yerli sosyal medya platformlarını geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirterek, WhatsApp, Instagram ve TikTok gibi uygulamaların dışında da yeni sosyal medya platformlarının doğacağına inandığını ifade etti. Aldığı kararın arkasında durduğunu vurgulayan Maduro, bu süreçte destekçilerinden yanında olmalarını istedi.

Elon Musk ile gerginlik tırmanıyor

Maduro'nun X'e yönelik bu hamlesi, Elon Musk ile arasındaki gerginliği daha da tırmandırdı. Daha önceki açıklamalarında Musk'ı Venezuela'daki seçimlere müdahale etmekle suçlayan Maduro, "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım, ben Bolivar'ın oğluyum, Chavez'in oğluyum, senden korkmuyorum," sözleriyle meydan okumuştu. Musk ise bu meydan okumaya cevaben, düelloyu kazanması halinde Maduro'dan istifa etmesini ve SpaceX ile Mars'a gitmesini teklif etmişti.