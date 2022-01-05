15 ülkenin katıldığı yarışmada Erkek Kainat Güzeli oldu!

Irak'ta düzenlenen 2022 Erkekler Kainat Güzeli yarışmasında, Kerküklü sporcu ve spor hekimi Darya Kamil, birinci oldu

Irak'ta 15 ülkenin katıldığı 2022 Erkekler Kainat Güzeli yarışması düzenlendi. Birçok ismin katıldığı yarışmanın kazananı ise Kerküklü sporcu ve spor hekimi Darya Kamil, oldu.

Birinciliğinin ardından 103 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Darya Kamil, "Gençlere ve yeni nesle mesajım; egzersiz yapmak insan sağlığı için çok önemli bir faktördür. Uyuşturucu ve alkolden uzak durun. Arap dünyası düzeyinde gençleri, çocukları, yaşlıları ve hayır kurumlarını desteklemeyi esas alıyorum. Ve hayalim spor alanında bir iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek. İnsani veya hayır amaçlı olmayan hiçbir unvanın benim için bir anlamı yoktur" dedi.