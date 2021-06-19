VE YAPRAK DÖKÜMÜ
VE YAPRAK DÖKÜMÜ
0
40 SENE BEKLEDİM!
40 SENE BEKLEDİM!
0
SERDAR ORTAÇ'A HACİZ!
SERDAR ORTAÇ'A HACİZ!
0
KURAKLIK ZEYTİNİ DE VURDU
KURAKLIK ZEYTİNİ DE VURDU
0

15 yıldır rol aldığı diziye veda etti!

15 yıldır ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde ilk bölümden bu yana rol alan Yüsra Geyik, dün akşam yayınlanan sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı

15 yıldır rol aldığı diziye veda etti!
19 Haziran 2021 Cumartesi 08:07

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da yaprak dökümü yaşanıyor. Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha Çoban karakterini canlandıran Yüsra Geyik diziye veda etti.

Dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterini canlandıran Yüsra Geyik ile oğlu Tekin'e hayat veren Onur Bay Arka Sokaklar'a veda etti. Instagram'da 360 bin takipçisi bulunan Yüsra Geyik, sette çekilen videoları paylaşarak şu notu ekledi: "Sevgili ailem, mesleğe doğduğum, doyduğum, güldüğüm, ağladığım, üzüldüğüm, sevdiğim (ama en çok sevdiğim) -ben olduğum- 'yaşar' olduğum, belki biraz çocukluğum, kesinlikle gençliğim ve olgunluğum… Yani hayatım. Siz benim her şeyimsiniz. Bazı borçlar ödenmez. Ama bu yüzden ailemsiniz zaten değil mi? Biz birbirimize borçlanmayız. Koşulsuzca sever, sınırsızca sayar belki hepimiz hakkettiğimizden çok başka yerlere koyarız birbirimizi."

"En iyisi oluruz birbirimizin gözünde. En çokta biz acıtabiliriz birbirimizin canını. Ama hep, o "can" da baki kalırız. Şimdi ben müsaadenizle hepimizin beraber attığı en güzel kahkahaları yanıma alıp gidiyorum. Gülerken ağlamalarımız hediyesi, cebimde. Teşekkür, içimdeki minnettarlığı karşılar halde değil. Siz beni hissedersiniz yanınızda, yörenizde… Öyle bir his. Ben sizi hep gönlümde taşırım, öyle bir his. Sizi çok seviyorum. Allah hepimizin yolunu, bahtını açık etsin. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim."

Etiketler; #arka sokaklar #yüsra geyik #hüsnü #hüsnünün kızı #zeliha çoban
Önceki Haber
Tartıştığı sürücünün aracına kurşun yağdırdı!
Sonraki Haber
Canlı yayında 10 milyon euro tartışması
Sıla aşkını haykırdı: 40 sene bekledim
Sıla aşkını haykırdı: 40 sene bekledim
0
Serdar Ortaç'a eski eşinden haciz!
Serdar Ortaç'a eski eşinden haciz!
0
Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması!
Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması!
0
Selçuk Tekay hayatını kaybetti. Selçuk Tekay kimdir?
Selçuk Tekay hayatını kaybetti. Selçuk Tekay kimdir?
0
Cem Yılmaz'dan tweet tepkisi!
Cem Yılmaz'dan tweet tepkisi!
0
Ezgi Mola'dan sonra o ünlülere de suç duyurusu!
Ezgi Mola'dan sonra o ünlülere de suç duyurusu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.