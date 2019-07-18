Bahis severler günümüzde artık daha çok mobil üzerinden oyun oynamaktadır. Değişik marka ve modeller dahilindeki akıl telefon ile tablet üzerinden rahatlıkla giriş yapılabiliyor.

Gelişen teknoloji ve internetin gücü sayesinde artık iki farklı işletim sistemi aracılığıyla yabancı bahis sitelerine giriş sağlanabilmektedir. Bunlar arasında hem Android hem de iOS işletim sistemleri bulunuyor.

Pek çok insan bu konuda 1xbet ios nasıl indirilir sorusunu merak ediyor. Zira şu an Türkiye'nin en güvenilir bahis şirketleri arasında yer alan 1xbet, zengin oyun seçenekleri ve yüksek oranlarıyla büyük ilgi topluyor.

1xbet İos Nasıl İndirilir?

Farklı paketler üzerinden günümüzde yabancı bahis siteleri mobil olarak desteklenmektedir. Genelde Android sistem daha çok kullanıldığından dolayı, ilk olarak bu işletim sistemi ele alındı. Ancak günümüzde iOS işletim sistemi kapsamında da artık bahis severler giriş yapılıyor. Bunun için ele alınması gereken bazı kriterler bulunuyor.

- Öncelikle sitenin güncel adresi üzerinden iOS işletim paketi bulunmalıdır. Burada hem android hem de iOS paketleri yer alır. Doğru tercih yapmaya dikkat edilmelidir.

- Daha sonra paket üzerinden uygulama cihaza indirilmelidir.

- İndirme işlemi ile beraber gerekli prosedürleri takip ederek uygulamayı cihaza yüklemeniz oldukça kolay.

- Son olarak kendi bahis hesabınız üzerinden 1xbet mobil uygulamasına giriş gerçekleştirebilirsiniz.

1xbet Mobil Yeni Adresine Ulaşım

Farklı yollar üzerinden 1xbet mobil yeni adresi aracıyla giriş gerçekleştirebilirsiniz. Bilindiği üzere BTK tarafından yabancı bahis siteleri belirli aralıklarla engel alır. Kısa süre içerisinde yeniden çevrimiçi olan yabancı bahis siteleri, paralel olarak mobil üzerinden de güncellenir.

Aynı durum ile karşı karşıya kalan 1xbet, yeni adresi üzerinden ya da sosyal medya hesapları aracılığıyla, iOS işletim sistemi paketini cihazınıza indirme fırsatı sunuyor. Sonra ister mobil üzerinden üyelik sağlayabilir ister var olan hesabınızla giriş yaparak oynamaya başlayabilirsiniz