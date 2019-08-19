2019 Yılının İlk 6 Ayında En Çok Okunan 20 Kitap

En çok okunan kitap listemiz 1 Ocak - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında çok satan kitaplar kitaplarlardan oluşmaktadır.

2019 yılının ilk 6 ayında kitapsever tarafından en çok okunan kitapları siz değerli kitap okuyucuları için bir araya getirdik.

En çok okunan kitap listemiz 1 Ocak - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında çok satan kitaplar kitaplarlardan oluşmaktadır. Yaz tatilinde ne okumalıyım diyen kitapseverin kitap alışverişlerinde daha kolay seçim yapabilmeleri amaçlamıştır.

Kitap listemiz 2019 yılında en çok satan 20 kitaptan oluşmaktadır. Listemizin başında İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır? isimli kitabı kitapseverler tarafından en çok tercih edilen kitap oldu.

Yaz aylarında olduğumuz şu günlerde özellikle öğrencilerin tüm yılın yorgunluğu atarken, kitap okuyarak geçirilecek zaman güzel bir seçenek olabilir. Sizler için hazırladığımız en çok okunan listemizde alan 20 kitabın yer aldığı listede mutlaka sevdiğiniz tarzda olan kitapları bulabileceksiniz.

Bazı yazarlar vardır, bu yazarların kitaplarının içeriği, konusu veya türü ne olduğu çok önemli değildir. Kitaplar daha basılmadan kitap severler tarafından ilgi görür ve milyonlarca okuyucu ile buluşur. Farklı dillere çevirilir tüm dünyadaki tüm kitap okuyucuları ile ulaşır, yaşadıkları dönemde kıymeti bilinmemiş ama ölümünden sonra

kitapları gün günden güne artan kitapsever ile buluşan yazarlar, işte en çok okunan kitaplar listemizde yer alan kitapların bir çoğuda tam olarak bu şekilde, bu muhteşem eserleri okumadıysanız sizler için muhteşem bir öneri olabilir.

Keyifli okumalar diliyoruz.

En Çok Okunan 20 Kitap Listemiz

Kitap Adı: Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Yazar: İlber Ortaylı

Yayınevi: Kronik Kitap

Kitap Hakkında: Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler

Kitap Adı: Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Yazar: Victor Hugo

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Kitap Hakkında: Victor Hugo'nun 1829 yılında yayımladığı roman türündeki kitap idam cezasına taviz vermez bir tavırla karşı çıkmasını konu almakta.

Kitap Adı: Gör Beni

Yazar: Akilah - Azra Kohen

Yayınevi: Everest Yayınları

Kitap Hakkında: Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?

Kitap Adı: Hayvan Çiftliği

Yazar: George Orwell

Yayınevi: Can Yayınları

Kitap Hakkında: 1940'lardaki "reel sos­yalizm"in eleştirisi olan bu roman, dünya edebiyatında yergi türünün başyapıtlarından biri olarak kabul edilir.

Kitap Adı: Kürk Mantolu Madonna

Yazar: Sabahattin Ali

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Kitap Hakkında: Sabahattin Ali, bu kitabında güçlü bir tutkunun resimini çiziyor. Düzenin sildiği kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın olanaksızlığına dair, yanıtlanması zor sorular soruyor.

Kitap Adı: Fahrenheit 451

Yazar: Ray Bradbury

Yayınevi: İthaki Yayınları

Kitap Hakkında: “Yazılmış en iyi bilimkurgu romanı. İlk okuduğumda, yarattığı dünyayla kâbuslar görmeme sebep olmuştu.” -Margaret Atwood

Kitap Adı: Harry Potter ve Felsefe Taşı

Yazar: J. K. Rowling

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Kitap Hakkında: Harry Potter'ın hayatı Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulundan kabul edildiğini belirten mektup alması ile değiştirecektir. Artık o bir büyücü adayıdır.

Kitap Adı: Olağanüstü Bir Gece

Yazar: Stefan Zweig

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Kitap Hakkında: Olağanüstü Bir Gece, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir.

Kitap Adı: Fareler ve İnsanlar

Yazar: John Steinbeck

Yayınevi: Sel Yayıncılık

Kitap Hakkında: Birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin, zeki George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie Small’un öyküsünü anlatır..

Kitap Adı: Körlük

Yazar: Jose Saramago

Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınevi

Kitap Hakkında: Toplumsal yaşamın nasıl bir vahşete dönüşebileceğini müthiş bir incelikle gözler önüne sererken, insana dair son umut kırıntısını da bir kadının tek başına örgütlediği dayanışma ve direniş örneğiyle sergileyen unutulmaz eserler arasında yerini almıştır.

Kitap Adı: Hayat Cesurlara Torpil Geçer

Yazar: Bircan Yıldırım

Yayınevi: Destek Yayınları

Kitap Hakkında: Yola çıkmaya, yağmurda ıslanmaya, kahraman olmaya cesaret et…

Kitap Adı: Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Yazar: Grigoriy Petrov

Yayınevi: Koridor Yayıncılık

Kitap Hakkında: Bu kitap tüm yoksulluğa, imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen, bir avuç aydının önderliğinde; askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan işadamlarına kadar, her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, Finlandiya'yı, ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele verdiklerini, tüm insanlığa örnek olacak biçimde gözler önüne sermektedir.

Kitap Adı: Rüzgarlar Hep Gençtir

Yazar: Zülfü Livaneli

Yayınevi: Dex Yayınevi

Kitap Hakkında: Hep genç kalan, gençlikle çoğalan, her dokunduğuna çiçek açtıran umutlu bir rüzgâr.

Kitap Adı: Şeker Portakalı

Yazar: Jose Mauro de Vasconcelos

Yayınevi: Can Çocuk Yayınları

Kitap Hakkında: Şeker Portakalı, yaşamın beklenmedik değişimleri karşısında büyük sarsıntılar yaşayan küçük Zeze’nin başından geçenleri anlatır.

Kitap Adı: Suç ve Ceza

Yazar: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Kitap Hakkında: Suç ve Ceza Dostoyevski'nin bütün dünyada en çok okunan başyapıtıdır..

Kitap Adı: Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

Yazar: Mark Manson

Yayınevi: Butik Yayınları

Kitap Hakkında: “Büyük Güç Büyük Sorumluluklar Getirir.” Doğru. Ama bu sözün daha iyi bir akış açısı var, ve gerçekten derin bir bakış açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin yerini değiştirmek: “Büyük sorumluluklar büyük güç getirir.”

Kitap Adı: 1984

Yazar: George Orwell

Yayınevi: Can Yayınları

Kitap Hakkında: Geçmişte ve günümüzde dünya sahnesinde tezgâhlanan oyunlar düşünüldüğünde, ütopik olduğu kadar gerçekçi bir romandır Bin Dokuz Yüz Seksen Dört. Güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen bir başyapıttır; yalnızca yarına değil, bugüne de ilişkin bir uyarı çığlığıdır.

Kitap Adı: Kırmızı Saçlı Kadın

Yazar: Orhan Pamuk

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Kitap Hakkında: Bizi otuz yıl önce İstanbul yakınlarındaki bir kasabada liseli bir gencin yaşadığı sarsıcı bir aşk hikayesiyle, büyük bir insani suçun peşinden sürüklüyor.

Kitap Adı: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

Yazar: Peyami Safa

Yayınevi: Ötüken Neşriyat

Kitap Hakkında: Peyami Safa'nın şaheserlerinden Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Türk edebiyatında “insan ruhunun derinliklerinde ve labi­rentlerinde dolaşan ilk roman” olması ve hasta bir insanı ve onun psikolojisini ele alması bakımından önemli bir yere sahiptir.

Kitap Adı: Momo

Yazar: Michael Ende

Yayınevi: Pegasus Yayınları

Kitap Hakkında: Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.