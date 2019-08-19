2019 Yılının İlk 6 Ayında En Çok Okunan 20 Kitap

En çok okunan kitap listemiz 1 Ocak - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında çok satan kitaplar kitaplarlardan oluşmaktadır.
2019 yılının ilk 6 ayında kitapsever tarafından en çok okunan kitapları siz değerli kitap okuyucuları için bir araya getirdik.
En çok okunan kitap listemiz 1 Ocak - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında çok satan kitaplar kitaplarlardan oluşmaktadır. Yaz tatilinde ne okumalıyım diyen kitapseverin kitap alışverişlerinde daha kolay seçim yapabilmeleri amaçlamıştır.
Kitap listemiz 2019 yılında en çok satan 20 kitaptan oluşmaktadır. Listemizin başında İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır? isimli kitabı kitapseverler tarafından en çok tercih edilen kitap oldu.
Yaz aylarında olduğumuz şu günlerde özellikle öğrencilerin tüm yılın yorgunluğu atarken, kitap okuyarak geçirilecek zaman güzel bir seçenek olabilir. Sizler için hazırladığımız en çok okunan listemizde alan 20 kitabın yer aldığı listede mutlaka sevdiğiniz tarzda olan kitapları bulabileceksiniz.
Bazı yazarlar vardır, bu yazarların kitaplarının içeriği, konusu veya türü ne olduğu çok önemli değildir. Kitaplar daha basılmadan kitap severler tarafından ilgi görür ve milyonlarca okuyucu ile buluşur. Farklı dillere çevirilir tüm dünyadaki tüm kitap okuyucuları ile ulaşır, yaşadıkları dönemde kıymeti bilinmemiş ama ölümünden sonra
kitapları gün günden güne artan kitapsever ile buluşan yazarlar, işte en çok okunan kitaplar listemizde yer alan kitapların bir çoğuda tam olarak bu şekilde, bu muhteşem eserleri okumadıysanız sizler için muhteşem bir öneri olabilir.
Keyifli okumalar diliyoruz.
En Çok Okunan 20 Kitap Listemiz
Kitap Adı: Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
Yazar: İlber Ortaylı
Yayınevi: Kronik Kitap
Kitap Hakkında: Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler
Kitap Adı: Bir İdam Mahkumunun Son Günü
Yazar: Victor Hugo
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Kitap Hakkında: Victor Hugo'nun 1829 yılında yayımladığı roman türündeki kitap idam cezasına taviz vermez bir tavırla karşı çıkmasını konu almakta.
Kitap Adı: Gör Beni
Yazar: Akilah - Azra Kohen
Yayınevi: Everest Yayınları
Kitap Hakkında: Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?
Kitap Adı: Hayvan Çiftliği
Yazar: George Orwell
Yayınevi: Can Yayınları
Kitap Hakkında: 1940'lardaki "reel sosyalizm"in eleştirisi olan bu roman, dünya edebiyatında yergi türünün başyapıtlarından biri olarak kabul edilir.
Kitap Adı: Kürk Mantolu Madonna
Yazar: Sabahattin Ali
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Kitap Hakkında: Sabahattin Ali, bu kitabında güçlü bir tutkunun resimini çiziyor. Düzenin sildiği kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın olanaksızlığına dair, yanıtlanması zor sorular soruyor.
Kitap Adı: Fahrenheit 451
Yazar: Ray Bradbury
Yayınevi: İthaki Yayınları
Kitap Hakkında: “Yazılmış en iyi bilimkurgu romanı. İlk okuduğumda, yarattığı dünyayla kâbuslar görmeme sebep olmuştu.” -Margaret Atwood
Kitap Adı: Harry Potter ve Felsefe Taşı
Yazar: J. K. Rowling
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Kitap Hakkında: Harry Potter'ın hayatı Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulundan kabul edildiğini belirten mektup alması ile değiştirecektir. Artık o bir büyücü adayıdır.
Kitap Adı: Olağanüstü Bir Gece
Yazar: Stefan Zweig
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Kitap Hakkında: Olağanüstü Bir Gece, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir.
Kitap Adı: Fareler ve İnsanlar
Yazar: John Steinbeck
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Kitap Hakkında: Birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin, zeki George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie Small’un öyküsünü anlatır..
Kitap Adı: Körlük
Yazar: Jose Saramago
Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınevi
Kitap Hakkında: Toplumsal yaşamın nasıl bir vahşete dönüşebileceğini müthiş bir incelikle gözler önüne sererken, insana dair son umut kırıntısını da bir kadının tek başına örgütlediği dayanışma ve direniş örneğiyle sergileyen unutulmaz eserler arasında yerini almıştır.
Kitap Adı: Hayat Cesurlara Torpil Geçer
Yazar: Bircan Yıldırım
Yayınevi: Destek Yayınları
Kitap Hakkında: Yola çıkmaya, yağmurda ıslanmaya, kahraman olmaya cesaret et…
Kitap Adı: Beyaz Zambaklar Ülkesinde
Yazar: Grigoriy Petrov
Yayınevi: Koridor Yayıncılık
Kitap Hakkında: Bu kitap tüm yoksulluğa, imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen, bir avuç aydının önderliğinde; askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan işadamlarına kadar, her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, Finlandiya'yı, ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele verdiklerini, tüm insanlığa örnek olacak biçimde gözler önüne sermektedir.
Kitap Adı: Rüzgarlar Hep Gençtir
Yazar: Zülfü Livaneli
Yayınevi: Dex Yayınevi
Kitap Hakkında: Hep genç kalan, gençlikle çoğalan, her dokunduğuna çiçek açtıran umutlu bir rüzgâr.
Kitap Adı: Şeker Portakalı
Yazar: Jose Mauro de Vasconcelos
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları
Kitap Hakkında: Şeker Portakalı, yaşamın beklenmedik değişimleri karşısında büyük sarsıntılar yaşayan küçük Zeze’nin başından geçenleri anlatır.
Kitap Adı: Suç ve Ceza
Yazar: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Kitap Hakkında: Suç ve Ceza Dostoyevski'nin bütün dünyada en çok okunan başyapıtıdır..
Kitap Adı: Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı
Yazar: Mark Manson
Yayınevi: Butik Yayınları
Kitap Hakkında: “Büyük Güç Büyük Sorumluluklar Getirir.” Doğru. Ama bu sözün daha iyi bir akış açısı var, ve gerçekten derin bir bakış açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin yerini değiştirmek: “Büyük sorumluluklar büyük güç getirir.”
Kitap Adı: 1984
Yazar: George Orwell
Yayınevi: Can Yayınları
Kitap Hakkında: Geçmişte ve günümüzde dünya sahnesinde tezgâhlanan oyunlar düşünüldüğünde, ütopik olduğu kadar gerçekçi bir romandır Bin Dokuz Yüz Seksen Dört. Güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen bir başyapıttır; yalnızca yarına değil, bugüne de ilişkin bir uyarı çığlığıdır.
Kitap Adı: Kırmızı Saçlı Kadın
Yazar: Orhan Pamuk
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Kitap Hakkında: Bizi otuz yıl önce İstanbul yakınlarındaki bir kasabada liseli bir gencin yaşadığı sarsıcı bir aşk hikayesiyle, büyük bir insani suçun peşinden sürüklüyor.
Kitap Adı: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Yazar: Peyami Safa
Yayınevi: Ötüken Neşriyat
Kitap Hakkında: Peyami Safa'nın şaheserlerinden Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Türk edebiyatında “insan ruhunun derinliklerinde ve labirentlerinde dolaşan ilk roman” olması ve hasta bir insanı ve onun psikolojisini ele alması bakımından önemli bir yere sahiptir.
Kitap Adı: Momo
Yazar: Michael Ende
Yayınevi: Pegasus Yayınları
Kitap Hakkında: Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.