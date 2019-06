%25 Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı ile Birikimleriniz Daha da Büyüsün

Anadolu Hayat Emeklilik ile BES’e katılın, %25 devlet katkısı ile birikimleriniz daha da büyüsün.

%25 Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı ile Emeklilik Döneminde Rahat Edin

Bireysel emeklilik, kişilerin çalışma hayatı süresindeki yaşam koşullarını emekli oldukları dönemde de sürdürebilmeleri için tasarlanmış, devlet tarafından desteklenen özel emeklilik sistemidir. İyi bir geleceğe sahip olmak ve rahat bir emeklilik dönemi geçirmek isteyen bireyler için düzenlenen bu sistem birçok avantajı içinde barındırıyor. Özellikle son yıllarda, emeklilik dönemindeki gelir ihtiyaçlarının karşılanması açısından bireysel emekliliğin önemi daha da artmıştır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Nasıl Çalışır?

Bireysel emeklilik sayesinde, katılımcılar gelecekleri için düzenli olarak tasarruf yapma imkânı bulurken sisteme yatırılan birikimlerini diledikleri emeklilik yatırım fonlarında değerlendirerek birikimleri üzerinden getiri sağlarlar. Fon getirilerine ek olarak, yatırdıkları her katkı payının %25’i tutarında bireysel emeklilik devlet katkısından faydalanabilirler. Devlet katkıları da katılımcının isteği doğrultusunda faizli veya faizsiz fonlarda değerlendirilerek devlet katkısı üzerinden getiri elde edilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan herkes devlet katkısından, belirlenen üst limitleri aşmamak koşuluyla faydalanabilir. Katılımcıların her yıl, ilgili takvim yılı için belirlenen brüt asgari ücret tutarının yıllık toplam değerinin %25’ini aşmayacak şekilde devlet katkısı elde etme hakkı bulunmaktadır. Örneğin; 2019 yılı için her katılımcının 7.675,20 TL’ye kadar devlet katkısı elde etme hakkı bulunuyor.

Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ödemeleri

Bireysel emeklilikte katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde ödenebiliyor. Sistemden memnun edici bir emeklilik geliri elde etmek için imkânların elverdiği ölçüde yüksek katkı payı tutarının yatırılması ve mümkün olduğunca erken yaşta sisteme girilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca ödenen katkı payı tutarı katılımcının isteği doğrultusunda artırılabiliyor ya da katkı payını değiştirmeden, istenilen tutarda para bireysel emeklilik hesabına ek katkı olarak yatırılabiliyor. Bunlarla birlikte, sistemde kalınan süre boyunca ödeme yapma zorunluluğu bulunmuyor. Katılımcılar ödemekte zorlandıkları dönemde katkı payı ödemeye ara verme hakkını kullanabiliyor veya ödedikleri katkı payını daha düşük bir tutara indirebiliyor.

Bireysel Emeklilikte Emeklilik Hakkı Şartları ve Ödeme Çeşitleri

Bireysel emeklilikte, katılımcılar sistemde 10 yıl kalıp ve 56 yaşını doldurduklarında emeklilik hakkını elde ederler. Katılımcılar emeklilik hakkını kazandıklarında sistemdeki birikimlerini almaları için katılımcıların ihtiyaç ve isteklerine göre düzenlenmiş çeşitli seçenekler vardır ve mümkün olduğunca kişinin gereksinim ve beklentileri doğrultusunda seçim yapılması önerilir. Birikimini maaş olarak almak isteyen katılımcılar, kendi belirleyecekleri periyotlarda maaş ödemesi şeklinde alabilirler. Katılımcılar birikiminin tamamını topluca alabilirler. Birikiminin yalnızca bir kısmını toplu olarak alıp geri kalan kısmı ile maaş almak da bireysel emeklilik katılımcılarının seçenekleri arasında. Sistemdeki bu alternatifler sayesinde, ödeme döneminde sağlanan esneklik emeklilik döneminde de katılımcılara sunuluyor.

Emeklilik hakkı kazanmadan da istenen zamanda sistemden ayrılmak mümkün ancak böyle bir durumda devlet katkılarının tamamına hak kazanılamıyor, sistemde geçirilen süreye bağlı olarak değişen oranlarda devlet katkısı alınabiliyor. Ayrıca getiriler üzerinden de yine sistemde bulunulan süreye bağlı olarak değişen oranlarda kesinti yapılıyor. Fakat katılımcının sisteme yatırdığı anapara üzerinden herhangi bir kesinti olmuyor ve böylece çeşitli nedenlerle bireysel emeklilikten ayrılma durumlarında büyük kayıp yaşanmasının önüne geçiliyor.

Bireysel Emeklilik Planları ve Hizmetleri

Bireysel emeklilik sektöründe birçok farklı firma ve her birinin sunduğu çeşitli plan seçenekleri mevcut. Firmalar sistemin kendi avantajlarının yanı sıra katılımcıların günlük hayatına katkı sağlayacak pek çok farklı ek fayda sunuyorlar. Bu ek faydalar arasında, özel hastane ve diğer sağlık birimlerinde indirim hakkı, acil durumlarda ücretsiz olarak sunulan özel ambulans servisi gibi sağlık ile ilgili oldukça yararlı hizmetler olduğu gibi kişilerin günlük yaşantısında kullanabileceği çeşitli avantajlar da bulunuyor. Bireylere kendilerine en uygun plan ve ek faydalar doğrultusunda tercihte bulunmaları öneriliyor.