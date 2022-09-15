4 ay önce evlenen Hadise'den boşanma açıklaması!

4 ay önce evlenen ünlü şarkıcı Hadise, eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler 1 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir tören ile nikah masasına oturmuştu.

Çift son günlerde evliliklerinde kriz yaşadıkları haberleriyle gündemde.

Önce bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftten Hadise, 3 milyon değerindeki evlilik yüzüğünü takmamaya başladı. Çok geçmeden Mehmet Dinçerler de alyanssız görüntülendi.

Ayrılık haberleriyle ilgili açıklama yapmayan Hadise ve Mehmet Dinçerler'den kötü haber bugün geldi.

Ünlü şarkıcı 4 aylık evliliğini bitirmek için harekete geçti ve Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum.

Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.