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8. kattan düşen ünlü rapçi Beta hayatını kaybetti

Beta lakabı ile bilinen rapçi Berk Bayındır yaşadığı rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti

8. kattan düşen ünlü rapçi Beta hayatını kaybetti
25 Nisan 2022 Pazartesi 13:57

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre “Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

KIZ ARKADAŞI: "EN SON DÜŞERKEN GÖRDÜM"

Olay sırasında Berk Bayındır ile aynı dairede kalan kız arkadaşı Simla E. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Simla E., 3-4 gündür birlikte kaldıklarını söyleyerek Berk Bayındır'ın sabah uyandıklarında olağan dışı hareketlerde bulunduğunu, balkona çıktığını söyledi. Kısa süre sonra Berk Bayındır'ın balkon demirlerinden sarkarken gördüğünü söyleylen Simla E., arkasından koştuğunu ancak, düşerken gördüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


"BAĞIRARAK AŞAĞI DÜŞTÜ"

Mahalle esnafı Hasan Bayram, bir ses duyduklarını ve dışarıya çıktıklarını belirterek "Bir adam bağırarak aşağıya düşüyordu. Pat diye bir ses geldi, adam yerde yatıyordu" dedi.

Berk Bayındır'ın geçtiğimiz yıl ağustos ayında trafik kazası geçirdiği ve bir süre hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Etiketler; #beta #beta öldü #berk bayındır #rapçi ölüm
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