8 Mart öncesi Demet Evgar'dan tek kişilik protesto!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi ünlü oyunca Demet Evgar yayınladığı bir video ile gündem oldu. 'Ben kadınım' yazılı bir pankart hazırlayan ve bunu metro girişine asan ünlü oyunca daha sonra da çevresindeki insanlara seslendi

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik sektörüne de giriş yapan Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi tek kişilik bir eylem yaptı. Bir pankart hazırlayan Evgar, her anını da takipçileriyle paylaştı.

Evinin bahçesinde "Ben kadınım. Farkındayım, değişiyorum, değiştiriyorum" yazılı bir pankart hazırlayan Evgar, bir metro girişine asarak halka seslendi. Hazırladığı pankartın önünde konuşan oyuncunun"Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım, değişiyorum ve dönüştürüyorum" sözleri vatandaşlardan alkış topladı.

Tek kişilik protestosu için hazırladığı videoyu da Instagram hesabından paylaşan Demet Evgar, "Herkes için yaşanabilir adil ve refah bir toplum ancak kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile, kadının güçlenmesi de önce kadının sesinin duyulmasıyla mümkün. #BenKadınım hashtagi ile sen de sesini duyur! Ben Kadınım kadınlara yönelik şiddete karşıyım, Ben Kadınım öldürülmek istemiyorum, Ben Kadınım haklarımın savunucusuyum, Ben Kadınım gücümün farkındayım, Ben Kadınım eşit işe, eşit ücret hakkım, Ben Kadınım ihtiyaçlarıma yönelik hizmetlere erişmek istiyorum, Ben kadınım ayrımcılığa uğramak istemiyorum, Ben Kadınım farkındayım, değişiyorum ve değiştiriyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncunun videosu kısa süre içinde 5,7 milyondan fazla görüntülenme aldı.