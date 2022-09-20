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Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi! Ünlüler hastaneye akın etti!

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı motosikletle kaza geçirdi. Hafif ticari araca çarptığı öğrenilen Ilıcalı'nın kolunun kırıldığı belirtildi. Kaza haberini alan ünlüler ise hastaneye akın etti

Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi! Ünlüler hastaneye akın etti!
20 Eylül 2022 Salı 09:01

Sarıyer'de, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete, ters yönden gelen hafif ticari araç çarptı. Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, yanında bulunan kızı da hafif şekilde yaralandı. Kaza haberini alan Acun Ilıcalı'nın yakınları hastaneye akın etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı.

Kaza, Kemerburgaz Caddesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Acun Ilıcalı, 34 EJT 662 plakalı motosikletle Ayazağa yönüne ilerlediği sırada, ters yönden gelen Recep K.'nın kullandığı 34 BJ 7850 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza haberini alan Acun Ilıcalı'nın yakınları hastaneye akın etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #acun ılıcalı #motosiklet kazası #acun ılıcalı kaza
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