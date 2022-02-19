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Adriana Lima 3. kez anne oluyor!

Bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan 40 yaşındaki Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu

Adriana Lima 3. kez anne oluyor!
19 Şubat 2022 Cumartesi 11:51

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, iki kız çocuğunun babası Marko Jaric ile 2014 yılında yollarını ayırdı. Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren model, Metin Hara ve Emir Uyar ile yaşadığı ilişkilerle de adından söz ettirdi. Bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile birlikte olan Lima, üçüncü kez anne olacağını açıkladı.

TikTok hesabından bir video yayınlayan Adriana Lima, hamilelik testi yaptırdığı anı ve sevgilisine haberi verdiği anı paylaştı. Hamilelik testinin pozitif çıktığını kameralara gösteren Lima, müjdeli haberi sevgilisine de yatakta verdi. Modelin yayınladığı videoda bebeğin ultrason görüntüsü de yer alıyor.

Etiketler; #adriana lima #anne #hamile
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