Afro Dalgası Yaptırdıktan Sonra Yıkama Ve Kurutma Nasıl Yapılır?

Saçlarınızda bu Afrika stili elde edildikten sonra yıkama işlemini gerçekleştirmek için de daha hassas ve biraz daha uğraş gerektiren bir işlem ortaya çıkacaktır.

Saçlarınızda kıvırcık ve daha güçlü bir görüntü elde etmek için tercih ettiğiniz Afrika örgüsü gibi işlemler gerçekleştirildikten sonra en önemli noktalardan birisini de saçların bakımı ve temizliği oluşturur.

Normal zamanlarda saçınızda uyguladığınız yıkama, kurutma ve fön gibi işlemler aynı şekilde bu dalgalı saçlar uygulandıktan sonra da gerçekleştirilemeyecektir.

Saçlarınızda bu Afrika stili elde edildikten sonra yıkama işlemini gerçekleştirmek için de daha hassas ve biraz daha uğraş gerektiren bir işlem ortaya çıkacaktır. Yine saçlarınızı yıkarken ve temizlerken benzer şekilde saç kremleri ve şampuanlar kullanmanız mümkün olacaktır. Ancak saçların dip kısımlarına doğru ve alt kısımlarına doğru şampuanla saç kreminin daha iyi işlemesi için bir miktar masaj yapmanız gerekebilir.

Yıkama işlemleri gerçekleştirirken, normal zamanlarda olduğu gibi her gün veya günde 1 kereden daha fazla yıkama yapmanız mümkün olmayacaktır. Aslında bu kadar sık bir şekilde saçlarınızı yıkamanız da gerekmeyecektir. Normal olarak Afro dalgası uygulanmış saçlarda yıkama işlemi haftada bir veya haftada 2 defa yapılabilir.

Saçlarınız ek sentetik malzemeler kullanılarak örüldüğü ve bu dalgalı görüntü ortaya çıkarıldığı için temel olarak saçlarınızın üstünde bir çeşit kaplama yer alacaktır. Bu nedenle saçlar eskisine göre daha az kirlenecek ve daha az yıkama gerektirecektir.

Afrika Örgüsü Saçlarda Kurutma Nasıl Yapılmalıdır?

Afrika örgüsü uygulaması yapılmış saçlarda yıkama işlemi sonrasında kurutma işleminde de normal saç tiplerine göre kurutma işlemi biraz daha farklı olacaktır. Bu saç tipi aşırı sıcak havalara ve koşullara dayanıklı olmadığı için fön makinesi veya maşa gibi cihazlar ile kurutma gerçekleştirmeniz gerekir. Normal saçlara göre kurma işlemi kendiliğinden uygulanmalı ve biraz daha uzun süre beklemelidir.

Temel bir nokta olarak hizmet aldığınız işletme Afrika örgüsü fiyatları konusunda size farklı bir kalite sağlıyor ise saçların kullanımı ve bakımı konusunda da size öneriler ve avantajlar sağlayacaktır. Bu önerileri takip etmeniz ve düzenli bir şekilde uygulamanız ile birlikte saçlarınızı düzenli bir bakım ile 3 ay gibi ortalama bir süre kullanabilirsiniz.