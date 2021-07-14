Ahmet Kural'a hapis cezası!

3 yıl önce eski sevgilisi Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı gerekçesiyle üç ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan oyuncu Ahmet Kural, bu kez de aynı cezaya çarptırıldı

3 sene önce o dönem sevgilisi olan Sıla Gençoğlu'na darp, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan Ahmet Kural'ın cezası belli oldu.

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, 29 Ekim 2018 tarihinde o sıralarda sevgilisi olan ünlü oyuncu Ahmet Kural'ı kendisine darp, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesi ile şikayet etmişti. Şikayetle ilgili açılan dava 22 Nisan 2019 tarihinde karar bağlanmış ve Ahmet Kural'a, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Verilen cezalarda ertelenmişti.

Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu. Bozma sonrası 19 Şubat'ta yeniden yargılanmasına başlanan Ahmet Kural hakkında duruşma savcısı mütalaasını vererek "Hakaret", "Basit yaralama", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep etmişti.

Yeniden yargılanan Ahmet Kural 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.