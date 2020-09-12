Ahsen Almaz Kimdir? Şarkıları Nelerdir?

Kendine özgü ses tonuyla ilgi çekmeyi başaran Ahsen Almaz, Youtube platformunda ün yakalamış olan bir şarkıcı olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle Yak şarkısıyla gündeme gelen Ahsen Almaz, kısa süre içerisinde geniş bir kitleye ulaşmayı da başarıyor. Hüzünlü bir havada söylediği şarkılarla gündeme gelen Ahsen Almaz, son zamanların popüler isimleri arasında da yer alıyor. Özellikle Yargı albümü sonrasında geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini toplamayı başaran Ahsen Almaz, bu albümde yer alan Ah Sensiz Olmaz şarkısıyla da zihinlerde yer ediniyor.

Elbette ki Ahsen Almaz - feat Hüseyin Mehmedoğlu-Ah Sensiz Olmaz indir uygulamasına olan ilgi onun ün kazandığının en önemli göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere son zamanlarda sosyal medya platformları vasıtasıyla ün kazanan şarkıcıların sayısı sürekli bir şekilde artış gösteriyor. Bu durumun en net göstergeleri arasında yer alan Ahsen Almaz, Youtube platformu vasıtasıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı da başarıyor!

Ahsen Almaz Şarkıları Nelerdir?

Müzik hayatına girdiği ilk günden bu tarafa bazı şarkılarıyla ön plana çıkmayı başaran Ahsen Almaz; genelde feat çalışmalarıyla gündeme geliyor. Yusuf Şahin ile feat çalışması yapan Ahsen Almaz; bu çalışmada Talihim Yok şarkısını seslendiriyor. Daha sonraki süreçte Salih Diril ile Düşlerim Düşer şarkısını seslendiren Almaz, böylece müzik dünyasında yer almaya da başlıyor. Yarim Gezdiğin Yola Bakarım şarkısını da seslendiren Ahsen Almaz, sonraki dönemde ise Yakar Aga şarkısıyla gündeme geliyor.

Onun en çok ön plana çıktığı şarkısı ise Ahsen Sensiz Olmaz şarkısıdır. Bu şarkıyı Hüseyin Mehmedoğlu ile birlikte seslendiren Ahsen Almaz; Bu şarkı sayesinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı da başarıyor. Bu durum ise doğal olarak Ahsen Almaz - feat Hüseyin Mehmedoğlu-Ah Sensiz Olmaz indir uygulamasına olan ilgiyi arttırıyor. Dark’ın Dark Music etiketiyle yayınlanmış olan bu şarkı; Yargı albümünün içerisinde yer alıyor. Netd Müzik sayesinde dinleyicisiyle buluşan bu şarkının sözlerini Hüseyin Mehmedoğlu yazıyor. Müzik ise Aras Ardalan’a ait. Yine şarkının düzenlemesini ise Uğur Balcı yapıyor.

Kaynak: https://mp3semti.com/



