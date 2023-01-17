“Aile” dizisinin çekimleri İzmir’de yapılıyor

Show TV’de önümüzdeki günlerde başlayacak Aile dizisinin çekimleri, İzmir Sinema Ofisi’nin desteğiyle Konak, Alsancak, Çeşme ve Gaziemir’de yapıldı. Senaristliğini Hakan Bonomo'nun, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın yaptığı Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler ve Canan Ergüder gibi oyuncular yer alıyor

İzmir Sinema Ofisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i sinemanın başkenti yapma hedefi doğrultusunda dizi ve sinema sektörüne destek vermeyi sürdürüyor. “Aile” dizisinin çekimleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de içinde yer aldığı İzmir Vakfı çatısı altındaki İzmir Sinema Ofisi’nin desteğiyle Konak, Alsancak, Çeşme ve Gaziemir’de yapıldı. Önümüzdeki günlerde Show TV’de başlayacak dizi, İzmir’in birbirinden güzel mekanlarını tüm Türkiye ile buluşturacak.

Dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor. Özgün senaryosu olan dizi Aslan'ın (Kıvanç Tatlıtuğ), psikolog Devin'le (Serenay Sarıkaya) tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri ve gelişen olayları ele alıyor.



İzmir Sinema Ofisi ile her geçen gün sinema sektörünün ilgisi kente çekiliyor

Birbirinden önemli oyunculara İzmir Sinema Ofisi aracılığıyla ev sahipliği mutluluk duyduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yönetmen Ahmet Katıksız’ın ve tüm dizi ekibinin İzmir’i tercih etmesi bizi memnun etti. Başka film ve dizi projeleriyle de İzmir’in farklı alanlarını buluşturmak ve şehrimizi her platformda tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sinema ve dizi sektörü, İzmir’de canlanmasını en çok önemsediğimiz sektörlerden biri. Çünkü sinemanın İzmir ile buluşması aynı zamanda İzmir’in daha iyi tanınması ve şehrin bu güne kadar fark edilmemiş değerlerinin, mekanlarının ve biriktirdiği kültürel belleğin daha çok insanla buluşması anlamına geliyor” dedi.



İzmir Sinema Ofisi ayni katkıları sinema sektörüyle buluşturuyor

İzmir Sinema Ofisi, İzmir’de çekimi yapılan filmler için çekim noktalarının belirlenmesinden, lojistik yardımlara ve yardımcı oyuncuların bulunmasına kadar pek çok alanda sinema sektörü için kolaylaştırıcılık yapıyor. Ofis, İzmir Vakfı üyelerinin ayni katkılarını yapımcı ve yönetmenlerle buluşturarak İzmir’deki sinema ekosisteminin büyümesini sağlıyor.