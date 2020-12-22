Akıncı Belgeseli 3.000.000 Kez İzlendi

Türk Savunma Sanayii firmalarından Baykar Makina’nın tasarım ve üretim faaliyetlerinin gerçekleştirdiği Bayraktar Akıncı’nın belgeseli YouTube’de 3 milyon izlenme rakamını aştı. Akıncı Belgeseli ‘ni hala izlemediyseniz haberin devamına göz atabilirsiniz.

YouTube’de 3 milyon izlenme rakamını aşan Akıncı Belgeseli’nde Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, uçan araba Cezeri ve insansız savaş uçağı projesi MİUS hakkında çok önemli bilgiler verdi. Cezeri bu yıl muhtemelen TeknoFest’te ilk uçuşunu yapacak. Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) ise 2023’ten önce göklerle bulaşacak. Ayrıca belgeselde Selçuk Bayraktar’ın, Yahya Kemal BEYATLI’nın Akıncılar şiirinden alıntı yapması dikkat çekti.

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Bayraktar Akıncı TİHA

Türk insansız hava aracı sektörünün en üst aşamasını temsil eden Bayraktar Akıncı birçok üstün özelliği ile öne çıkıyor. Yüksek faydalı yük kapasitesine sahip olan Bayraktar Akıncı, havadan havaya görüş ötesi füzeleri ve seyir füzelerini kullanabiliyor. İlk etapta mekanik yönlendirmeli bir radar ile donatılacak olan Bayraktar Akıncı gelecekte ASELSAN üretimi bir AESA Radar ile donatılabilecek. Ayrıca savaş uçaklarının sahip olduğu birçok özelliği sahip olan Bayraktar Akıncı TİHA, F-16’ların üzerindeki yükü ciddi oranda hafifletecek. Düşman İHA ve helikopterlerine karşı ise etkin bir şekilde kullanılabilecek.

Akıncı Belgeseli

Sınıfının en iyisi olmayı hedefleyen Bayraktar Akıncı 450 kg gövde içinde, 900 kg kanat altında olmak üzere toplam 1350 kg faydalı yük taşıyabilmekte. Bu faydalı yüklerin arasında TÜBİTAK Sage ve ROKETSAN şirketlerimiz tarafından üretilen yerli silah sitemleri de mevcut. MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM füzeleri ile Bayraktar Akıncı’nın kabiliyetleri önemli ölçüde artacak.

Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı tam otomatik seyir ve rota takibi özelliğine sahiptir. TİHA 6 Aralık 2019 Cuma günü Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda, ilk uçuşunu başarıyla icra etmiştir. 16 dakikalık bu uçuş ile Türk Havacılığı’nda çok önemli bir kilometre taşı daha geride bırakılmıştır.

Siper Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (Hisar-U)

Teknik Özellikler

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Seyir – Maksimum Hız: 130 – 195 Knots

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg

Operasyonel – Maksimum İrtifa: 30.000 feet – 40,000 feet

Havada Kalış: 24 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.350 kg

Kanat Açıklığı: 20 mt.

Faydalı Yük – ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Yükseklik: 4.1 mt.

Faydalı Yük – Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

Uzunluk: 12.2 mt.

İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Yerli Torpido Projeleri | ROKETSAN Akya ve ASELSAN Orka