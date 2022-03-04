Akrep Nalan evinde ölü bulundu!

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, 67 yaşında hayatını kaybetti

Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Füsun Nalan Açın, bakıcısı tarafından bu sabah evinde ölü bulundu. 1978 yılında oynadığı at yarışında altılı tutturduğu atın adının 'Akrep' olması nedeniyle çevresi tarafından takılan bu lakabı, ilerleyen yıllarda sahne adı olarak da kullanan Akrep Nalan'ın ölümü; yakınları, sevenleri ve sanatçı dostlarını yasa boğdu.

İKİ ALBÜM ÇIKARDI

Füsun Nalan Açın, Ankara'da 26 Nisan 1954'te doğdu. Vasfi ve Hasibe Açın'ın tek çocuğuydu. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında gerçekleştirdi.

DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI

Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü 'Dağ Çiçeği' ile tanındı. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında 'Zil Zurna Sevdalar' başlıklı ikinci albümünü yayınladı. İlk iki albümde yer alan 'Fani Dünya', 'Halikarnas' ve 'Karlar Düşer' parçaları ile ses getirdi. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde de oynadı.