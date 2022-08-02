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Aleyna Tilki'den Karadeniz'de silahlı paylaşım!

Rize'de bulunan Samistal Yaylası'na çıkan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki burada silahlı bir paylaşım yaptı. Tabanca ile ateş eden Tilki, o anları sosyal medya hesabından 'Bang bang' notuyla paylaştı.

02 Ağustos 2022 Salı 12:13

Şarkıcı Aleyna Tilki, konserleri kapsamında geldiği Artvin'in Arhavi ilçesinde 48'inci Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Festival sonrası Rize'ye gidip deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikteki Samistal Yaylası'na çıkan şarkıcı, ayağına yün çorap ve kara lastik giydi, kafasına da poşu bağladı. Gezdiği yaylada eline tabanca alıp ateş eden Tilki, o anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesabından 'Bang bang' notuyla paylaştı. Binlerce kişinin izlediği videoya yüzlerce yorum geldi. Takipçilerinden kimi yorumlara 'Silah gerçekse ya bir kuşa denk gelse ya da yorgun mermi birine denk gelse?', 'Şiddete karşı paylaşımlar yapıp silah(!) yakışmadı Aleyna' yazarken, kimileri ise 'Helal olsun sana' ifadelerinde bulundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aleyna tilki #rize #samistay yaylası #silah #aleyna tilki silah
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