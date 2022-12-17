Aleyna Tilki, giydiği büstiyerle dikkat çekti! Bir tek göğüs ucu kapalı!

Geçtiğimiz günlerde ses tellir yırtıldığı için bir süre şarkı söyleyemeyeceğini belirten genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir poz verdi. Daha önce Gülşen'in giydiği bir büstiyer ile poz veren Tilki, "Yakında sürpriz var" notunu da düştü

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ses telleri yırtıldığı için bir süre şarkı söyleyemeyecek olan Tilki cüretkar kıyafetiyle verdiği pozu yayınlayarak yakında bir sürpriz yapacağını duyurdu.

Gülşen'in daha önce konserinde giydiği sadece göğüs uçlarını kapatan siyah büstiyerden giyerek kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, verdiği cüretkar pozunu 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Yakında sürpriz var" ifadelerini kullandı.