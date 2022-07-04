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Aleyna Tilki'nin verdiği pozlar şaşırttı!

İlginç tarzı ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son olarak şort ve büstiyer kombiniyle yerde pozlar verdi. Tilki'nin mezar taşına benzeyen bir yazının önünde verdiği pozları gören Sinan Akçıl soru işareti yorumunu yaparken birçok kullanıcı da "Bu pozların amacı ne?" dedi

Aleyna Tilki'nin verdiği pozlar şaşırttı!
04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:56

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Sesim çok iyi olmasaydı Las Vegas'taki en ünlü direk dansçısı olurdum" diyen Aleyna Tilki, önceki gün Alaçatı'da konser verdi. Şarkıların yanı sıra tarzıyla da dikkat çeken Tilki, konserine beyaz saten bir şort ve büstiyeriyle çıktı.

Şarkıcı, konser sonrası verdiği pozlarla da adından söz ettirdi. Tilki, beyaz şortlu kombiniyle üzerinde İngilizce "İnsanlar ne düşünecek" yazan mezar taşıyla poz verdi.

Genç şarkıcının paylaşımını gören Sinan Akçıl, soru işareti yorumunu yaptı. Tilki'nin pozlarına anlam veremeyen birçok sosyal medya kullanıcısı da "Tez zamanda normale dön", "Sesin varken bu pozlara gerek yok" ve "Neden yoldan çıkmaya heveslisin" yorumları yapıldı.

Etiketler; #aleyna tilki #aleyna tilki poz
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