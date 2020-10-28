Altın Arama Çubukları Nedir ve Ne İşe Yararlar?

Altın arama çubukları, dedektörün en ilkel formlarından biridir. Tarihin en eski çağlarından beri altın aramak için kullanılan yöntemlerden birinin geliştirilmesiyle elde edilmiştir.

Geçmişte çatal fındık ağacının dallarından yapılan altın arama çubukları, günümüzde geliştirilerek daha mekanik bir hale getirilmiştir.

Altın arama çubukları , iki adet L şeklindeki çubuğun karşılıklı tutulmasıyla kullanılır. Bu çubukların çalışma mantığı aslında yeryüzünün ve insan enerjisinin kullanılmasına dayanır. Normal şartlarda yeryüzünün ve insanların manyetik alanı birbirine uyumludur. Böyle durumlarda enerjiler arasında bir sıkıntı çıkmamakta, her şey gayet normal bir şekilde işlemektedir. Ancak yeryüzündeki metaller, sular ve büyük boşluklar; yeryüzünün enerjisini bozmaktadır. Altın arama çubukları ise metal, su ya da boşluk ile karşılaşıldığında manyetik alanın bozulması sonucu belirli tepkiler vermeye başlar. Özellikle altın yataklarının bulunduğu bölgelerde bu çubukta büyük sapmalar oluşur. Bu tepkilerin sonucunda da bu bölgede metal içeren bir cisim olduğu anlaşılmış olur.

Altın arama çubuk çeşitleri genellikle bu çubuğun hangi maddeden üretildiğine göre değişiklik göstermektedir. Tabii ki bu durumda altın arayan kişiler, en iyi altın arama çubukları ile çalışmalarını yürütmek istemektedir. En iyi altın arama çubuklarını Reis Dedektör firması aracılığıyla bulmak mümkündür. Birçok kişi altın arama araçları konusunda hep en ucuz ürünlere yöneliyor olsa da Reis Dedektör’de bu ürünlerin hepsini uygun fiyatta bulmak mümkündür. Reis Dedektör sayesinde en iyi altın arama araçlarını uygun fiyata elde etmek, satın almak, kiralamak gibi imkanlar vardır. Bu imkanların sayesinde altın arayışına çıkmak isteyen kişiler, daha rahat bir keşif geçirerek daha iyi sonuçlar elde edebilir.