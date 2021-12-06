SIĞACIK SAHİLİ YENİLENDİ
SIĞACIK SAHİLİ YENİLENDİ
0
İLGİNÇ ANLAR!
İLGİNÇ ANLAR!
0
ALTIN KELEBEK SAHİPLERİNİ BULDU
ALTIN KELEBEK SAHİPLERİNİ BULDU
0
KARTON BARDAKLARDAKİ TEHLİKE!
KARTON BARDAKLARDAKİ TEHLİKE!
0

Altın Kelebek Ödül töreninde Tamer Karadağlı göndermesi

47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Çağlar Ertuğrul, konuşması sırasında bir anda arkasını kontrol etmek için dönerek Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya göndermede bulundu

06 Aralık 2021 Pazartesi 09:38

47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede En İyi Erkek Oyuncu ödülü, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla Çağlar Ertuğrul'a gitti.

Ödülü almasının ardından teşekkür konuşması yapan Çağlar Ertuğrul, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya da göndermede bulundu.

BİR ANDA DÖNÜP ARKASINI KONTROL ETTİ

Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul, herkesi şaşırtırken "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullandı. O sırada sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu.

Etiketler; #altın kelebek #ödül töreni #çağlar ertuğrul #tamer karadağlı
Önceki Haber
Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
Sonraki Haber
Sanayici önünü göremiyor
Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
0
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
0
Seren Serengil'in son hali korkunç: Boyum kısaldı!
Seren Serengil'in son hali korkunç: Boyum kısaldı!
0
Ünlü aktörden yeni açıklama: Tetiği ben çekmedim
Ünlü aktörden yeni açıklama: Tetiği ben çekmedim
0
Özge Özpiriçci anne oldu
Özge Özpiriçci anne oldu
0
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı!
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.