Altın Kelebek'te Yargı dizisi bütün ödülleri topladı

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Törende Yargı dizisi ve ekibine ödül yağdı

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Törende En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Yargı dizisinin oyuncusu Pınar Deniz alırken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü de yine Yargı dizisinin oyuncusu Kaan Urgancıoğlu aldı. En iyi dizi ödülünü de Yargı alırken, aynı zamanda En İyi Senarist ödülünü de Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon aldı

İşte gecede ödül alanlar

EN İYİ KADIN OYUNCU: Pınar Deniz (Yargı)

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Kaan Urgancıoğlu (Yargı)

EN İYİ DİZİ: Yargı

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: Ezgi Mola (Erşan Kuneri)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: Feyyaz Yiğit (Gibi)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: Gibi

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI VE EN İYİ KADIN SUNUCU: Müge Anlı - Müge Anlı ile Tatlı Sert

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: Emel Sayın

EN İYİ ERKEK ŞARKICI: Edis

EN İYİ KADIN ŞARKICI: Zeynep Bastık

EN İYİ ERKEK SUNUCU: Kenan İmirzalıoğlu - Kim Milyoner Olmak İster

EN İYİ DİJİTAL İÇERİK: Hasan Can Kaya

EN İYİ INFLUENCER - YOUTUBER: Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI : Bilal Sonsez

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI: Ebru Yaşar

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: Azra Aksu

EN İYİ YÖNETMEN: Ali Bilgin

EN İYİ SENARİST: Sema Ergenekon

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran

EN İYİ YARIŞMA: Masterchef

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

BAŞARI ÖDÜLÜ: Şarkılar Bizi Söyler, Polat Yağcı

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİ: Aşk Mantık İntikam

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: İlayda Alişan

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: Burak Yörük

En İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN ŞARKICI: Şevval Sam

En İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK ŞARKICI: Resul Dindar

EN İYİ SPOR PROGRAMI: Yüzde Yüz Futbol

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI: Köfn

EN İYİ RAPÇİ: Sefo

EN İYİ MÜZİK GRUBU: Dedublüman