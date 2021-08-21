INSTAGRAM HESABI AÇTI
INSTAGRAM HESABI AÇTI
0
MAHKUM-GARDİYAN AŞKI!
MAHKUM-GARDİYAN AŞKI!
0
204 ÖLÜM DAHA...
204 ÖLÜM DAHA...
0
BU İKİLİYE DİKKAT!
BU İKİLİYE DİKKAT!
0

Angelina Jolie Instagram hesabı açtı. Nedeni ise çok başka...

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Afganistan’daki duruma dikkat çekmek için Instagram hesabı açarak bir Afgan kızın kendisine yazdığı mektubu paylaştı

Angelina Jolie Instagram hesabı açtı. Nedeni ise çok başka...
21 Ağustos 2021 Cumartesi 08:53

Daha önce sosyal medya hesabı olmayan oyuncu, açtığı Instagram hesabında "Temel insan hakları için mücadele veren insanların hikayelerine" yer vereceğini belirtti.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) iyi niyet elçisi olan Jolie, bir Afgan kızın yazdığı mektubu paylaştığı ilk gönderisinde, 11 Eylül’den iki hafta önce Afganistan’da Taliban’dan kaçan Afgan mültecilerle görüştüğünü yazdı.

Jolie, Afganların ülkelerini saran korku ve belirsizlik nedeniyle yeniden yurtlarından olmaları karşısında üzüntüsünü ifade etti.

Oyuncu "Bunca harcanan zaman ve paradan sonra, dökülen kanın ve kaybedilen hayatların bu sonuca ulaşması, anlaşılması imkânsız bir başarısızlık." yorumunu yaptı.

Jolie, "dünyanın en yetenekli insanları" olarak tanımladığı Afgan mültecilerin yük gibi görülmesini de "mide bulandırıcı" olarak değerlendirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #angelina jolia #angelina jolie afganistan #angelina jolie instagram #instagram
Önceki Haber
İstanbul Atlas Üniversitesi 20 kişi alacak
Sonraki Haber
Angelina Jolie Instagram hesabı açtı. Nedeni ise çok başka...
Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
0
Ünlü oyuncu Ata Demirer hastanelik oldu!
Ünlü oyuncu Ata Demirer hastanelik oldu!
0
Muazzez Ersoy isyan etti!
Muazzez Ersoy isyan etti!
0
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
0
Şahan Gökbakar, yürek yakan görüntüleri paylaştı!
Şahan Gökbakar, yürek yakan görüntüleri paylaştı!
0
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol hortumu sırtladı yangına koştu!
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol hortumu sırtladı yangına koştu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.