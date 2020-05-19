Ankara Bitmiş Emlak Projelerinden Park Mozaik!

Büyükşehirde yemyeşil bir site ortamı sağlayan, güven veren huzuru ve kaliteli dokusuyla Ankaralılara ruhunu aydınlatan Park Mozaik bir mahalle sıcaklığını yansıtacak şekilde tasarlandı.

Ankara konut projeleri arasında kendine ayrı bir yer bulan Park Mozaik Yaşamkent’te tüm ihtişamı ile kendini gösteriyor.

Bir meydana sahip olan ve bu meydandan dağılan sokaklar ve konutlar çok güzel akşam yürüyüşlerine, arkadaş ve komşu toplantılarının rahatlıkla yapılmasına, sakin ve huzurlu bir hayatın yaşanmasına olanak tanıyor.

Yaşamkent’te bambaşka bir yaşam sunan bu proje diğer Ankara emlak projelerini gölgede bırakan imkanlarıyla parmak ısırtıyor. Park Mozaik, diğer Ankara konut projelerinden farklı olarak birçok farklı talebe karşılık verebilme yetisine sahip. 2+1’den 6+1’e kadar birçok çeşitteki konut yapısıyla Ankaralıların her talebine yanıt verebilecek durumda.

Park Mozaik’te 3’ü kule ve 10’u yatay olmak üzere, toplam 13 blokta, 885 konut bulunuyor. Park Mozaik, büyüklükleri 92 ile 240 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1, 4+1, 4+1 dubleks, 5+1, 5+1 dubleks ve 6+1 dairelerle farklı ihtiyaçlara göre seçenekler sunuyor. Yeni emlak projeleri arasında bu çok çeşitliliğyle ön plana çıkan Park Mozaik yeni konut projeleri arasında örnek olacak cinsten! Ankara emlak projeleri arasında parmakla gösterine Park Mozaik 180 adet araç kapasitesi olan açık otoparka sahip olduğu gibi yeşil alanların altına konumlandırılan tam 1270 adet araç kapasitesine kapalı otoparkı da bünyesinde barındırıyor.

Mesa Mesken ve Tepe İnşaat işbirliğiyle hayata geçirilen Park Mozaik projesi Ankara Yenimahalle’de 75 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor. 9 tematik meydana sahip olan projede her zaman her atmosfere uygun bir ortam bulunabiliyor. Bu atmosferi ortaya çıkaran meydanın isimleri sırasıyla sanat merdivenleri,

Canlı Meydan

Aromatik Meydan

Yaşam Meydanı

Okuma Meydanı

Mozaikli Yol

Mistik Meydan

1001 Dilek Meydanı

Macera Adası

Başkent Ankara’da huzurlu bir yaşam alanın sunan Park Mozaik’in daire fiyat listesi ise şu şekilde;