Anneye ve Babaya Hediye Seçimi

Hayatları boyunca bizim için hep en iyisini isteyen annemiz ve babamıza jest yapmanın belki de en güzel yolu onlara sürpriz hediyeler vermek. Üstelik bu hediyelerin pahalı ya da gösterişli olmasına da gerek yok. Onları düşündüğümüzü gösteren, her kullandıklarında bizi hatırlatacak, güzel vakit geçirmelerini sağlayacak hediyeler vermek yeterli.

Ailemiz her ne kadar özel günlerde bizden hediye beklemediklerini ve en güzel hediyenin biz olduğumuzu söyleseler de işin aslı öyle değil. Eğer daha önce bu sözlerin arkasına sığınıp hiç hediye vermediyseniz neden bahsettiğimizi anlamayabilirsiniz fakat anne ve babaya hediye verdiğinizde dünyadaki herkesten daha mutlu olurlar. Arkadaşlarınız belki onlara verdiğiniz hediyeleri beğenmiş gibi yapıp değiştirebilir, bir daha kullanmayabilir; anne, babanız ise her fırsatta sizin hediye etmiş olduğunuz şeyleri kullanacak ve her kullanışında ilk günkü gibi heyecan ve mutluluk duyacaktır.

Aile üyelerimiz için hediye seçimi yapmamızda bize kolaylık sunan Muhiku’da, farklı içeriklere sahip birçok hediye kutusu bulunuyor. “Kullanışsız ve uyumsuz hiçbir ürüne kutularında yer vermeyen” ekip, bu konuda oldukça titiz. Bazı hediye setleri defalarca kez değiştirildikten sonra ancak satışa sunulabiliyor. Yani bu siteden alışveriş yapacaksanız içiniz rahat olsun, kutuda çevrenizdekilerin severek kullanacağı ürünler olacak.

Anneniz ve babanızdan uzakta olabilirsiniz. Fakat bu kesinlikle onları mutlu etme isteğiniz karşısında bir engel teşkil etmiyor. İnternet üzerinden güvenli ödeme yaparak kolayca siparişinizi oluşturabilirsiniz. Hazır hediye setleri için gönderim ücreti alınmıyor ve hızlıca teslim ediliyor.

Anneye Hediye Ne Alsam Beğenir?

Anneye hediye fikirlerine geçmeden önce hediye beklentisinin olduğu dönemlere bir bakalım: Doğum günü, Anneler Günü, Kadınlar Günü, yılbaşı.

Anneye doğum günü hediyesi alırken ona özel, kişisel bir hediye olmasına dikkat etmelisiniz. Asla mutfak robotu, ütü masası ya da kurutma makinesi gibi aletler alarak doğum günü kutlamanızı önermiyoruz. Anneniz bu ürünleri çok istiyor bile olsa bunun zamanı doğum günü değil, herhangi bir gün. Anneye hediye seçenekleri arasında en çok tercih edilen Türk Kahvesi Kutusu, böyle özel bir gün için uygun olacaktır. Kutuda Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi, Godiva Napoliten Çikolata, ikili toprak fincan takımı ve el yapımı toprak cezve bulunuyor.

Anneler Günü hediyesi olarak yine ev ve mutfak eşyalarından uzak duruyoruz. Çikolata, çay, nemlendirici krem, küçük saksıda sukulent, çerçeve, fincan takımı gibi hem anısı uzun süre kalacak ürünler hem de keyifle tüketebileceği lezzetlerin yer aldığı kutuları tercih edebilirsiniz. Keyifli Saatler Hediye Kutusu, Anneler Günü hediyesi olarak Muhiku’da en çok tercih edilen opsiyondu.

Anneye Kadınlar Günü hediyesi dendiğinde akla hemen lilalar, morlar, çiçekler ve doğal ürünlerin bulunduğu hediyeler geliyor. Muhiku da bunun için Doğanın Güzellikleri adında, ismi gibi içeriğinde de doğadan ilham aldığı bir set hazırlamış. Lavanta sabunu, nemlendirici krem, ahşap tarak, hibiskus çayı gibi doğal ürünlerin bulunduğu bu kutuyu anneye hediye olarak her zaman tercih edebilirsiniz.

Anneye yılbaşı hediyesi alırken yanı başında tutacağı sevimli kar küreleri, belki de birlikte kutladığınız ilk yılbaşından duygusal bir fotoğrafı koyacağınız bir çerçeve, soğuk havalarda içini ısıtacak çaylar ve üşümesini önleyecek atkılar seçerek kendi kişisel hediye kutunuzu tasarlayabilirsiniz.

Anneye hediye alırken Muhiku’yu tercih edecekler kutularının içerisine birinci sınıf hediye kartına basılacak notlarını da ekleyerek Türkiye’nin her yerine gönderebilirler. Yani uzaktaki annenize de tatlı bir sürpriz yapabilirsiniz.

Babaya Hediye Ne Alınır?

Babaya hediye olarak ne tercih edebileceğinize geçmeden önce hediye beklentisinin olduğu dönemlere göz atalım: Doğum günü, Babalar Günü, yılbaşı ve emeklilik.

Babaya hediye almak daha zor olduğu gibi yenilikçi fikirler konusunda çok açık olmayabilirler. Yani filtre kahve içen kaç baba vardır ki mesela? Bu yüzden onlara daha geleneksel seçimler yapmakta özgürüz. Babaya doğum günü hediyesi alırken kupa, kitap, çorap, duş jeli ve çerçeve seçerek kendi kutunuzu hazırlayabilirsiniz.

Babalar Günü hediyesi olarak ona bol köpüklü bir Türk kahvesi yapabileceğiniz şık bir kahve takımı alabilirsiniz. Böylelikle babanız bu özel günü hayatı boyunca hatırlayacaktır. Muhiku’nun oldukça aktif bir şekilde kullandığı blog sitesinde Babalar Günü için uygun hediye notu fikirlerinden ve mesajlardan ilham alarak kutunuzun manevi değerini arttırabilirsiniz.

Yılbaşı hediye olarak tıpkı anneye olduğu gibi babaya da Noel babalı kar küresi, lezzetli çikolatalar ve zencefilli kurabiyelerle bir kutu hazırlanabilir. Kış temalı çoraplar eklemek de yılbaşı havası vereceği için babanıza hoş bir jest olacaktır. Bu ürünlerin hepsini yeni yıl öncesi Kendi Kutunu Yap sayfasında bulabilirsiniz. Özel hediye kutusunun içerisinde gönderilecek ürünler arasından babanızın isteklerine göre seçim yapabilirsiniz.

Babaya hediye alınan özel durumlardan biri de emeklilik. Uzun yıllar boyunca bizim için çalışan; yemeyip yediren, içmeyip içiren babalarımızın emekli hayatına güzel bir başlangıç yapması için ona fesleğen yetiştirme kiti, akıcı romanlar, çaylar ve kahveler ekleyerek evde geçirdiği zamanda ona en iyi şekilde eşlik edecek bir hediye kutusu tasarlayabilirsiniz.

Muhiku’da anneye ve babaya hediye seçmek çocuk oyuncağı. Kutunuzu kendinizin tasarlamasına imkan sunuyor olması da bu sürece eğlence katan bir başka unsur.