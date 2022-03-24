Arka Sıradakiler'in Oktay'ını yıllar yaşlandırmadı

Bir zamanların gençlik dizisi olan “Arka Sıradakiler”de Oktay karakterini oynayan Bülent Çetinarslan'ın yaşı hayranlarını şaşırtıyor. Şimdilerde 47 yaşında olan Çetinarslan, geçen yıllara rağmen eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş

Geçtiğimiz günlerde yeni bir Instagram hesabı açan yakışıklı oyuncunun son haline yorum yağdı. “Arka Sıradakiler” dizisinde Oktay karakteriyle hafızalara kazınan 47 yaşındaki oyuncunun yaşını göstermemesi dikkatlerden kaçmadı. 2007-2012 yılları arasında Fox TV'de izleyici karşısına çıkan “Arka Sıradakiler” dizisinde canlandırdığı Oktay karakteriyle şöhreti yakalayan başarılı oyuncu, adeta yıllara meydan okuyor.

Şimdilerde 47 yaşında olan ve son olarak “Kuş Uçuşu” adlı dizide rol alan Bülent Çetinarslan aslen Ankaralı. İlköğretim ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 12 yıl boyunca çeşitli takımlarda profesyonel voleybol oynadı. Oyunculuk eğitimime Ayla Algan ile başlayıp daha sonra Kenter Tiyatrosu'nda devam etti. Başarılı oyuncu 2007’den 2011’e kadar devam eden “Arka Sıradakiler” dizisiyle ismini geniş bir kitleye duyurdu. Dizi, 2012 yılında final yaptıktan sonra “Öğretmen Kemal” olarak devam etti. Bülent Çetinarslan, Oktay karakteriyle bu dizide de yüzünü gösterdi. Bu projeden 3 yıllık bir aradan sonra 2014'te TRT Çocuk'ta yayınlanan “Pırdino” adlı bir animasyon dizisinde yer aldı. Ardından” Aşksızım” ve “Avcı” sinema filmlerinde rol alan oyuncu, dönemin gençliğini ekranlara kilitlemeyi başarmıştı.