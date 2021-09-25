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Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepkilere neden oldu

Kanal D'nin yıllardır ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde yayınlanan aşı sahnesi sosyal medyada tepkilere neden oldu

Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepkilere neden oldu
25 Eylül 2021 Cumartesi 08:51

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın 596. bölümünde koronavirüse karşı aşılama mesajı verilmek istendi. Ancak yayınlanan sahne kısa sürede büyük tepki topladı.

Dizideki Rıza Baba karakterinin, "Bu acılar bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanının yaptığı gibi gidip aşımızı olacağız. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz." sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Dizinin yayından kaldırılması için kısa sürede binlerce tweet atılırken bazı kullanıcılar da dizinin halkı kin ve düşmanlığa ittiğini savundu. Dizinin yayınlandığı kanal olan Kanal D ise Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu.

Etiketler; #arka sokaklar #arka sokaklar aşı #kanal da
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