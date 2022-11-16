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Arka Sokaklar sevenlere kötü haber!

Yılların sevilen dizisi Arka Sokaklar sevenlere kötü haber geldi. Alınan bilgiye göre kanaldan ödeme alamayan yapım şirketi çekimleri 45 gün durdurdu

Arka Sokaklar sevenlere kötü haber!
16 Kasım 2022 Çarşamba 11:19

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 17. sezonunda yayına ara veriyor. Yapım şirketinin kanaldan ödeme alamadığı için ara verme kararı aldığı iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Erler Film yetkilileri, kanaldan ödeme alamadıkları yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanlarken 45 günlük ara verileceği iddiasını doğruladı. Ara verme kararının yapımcı Türker İnanoğlu'nun kararı olduğu öğrenildi. 10. sezonda da böyle bir ara veren dizinin sadece bir bölüm stoğu bulunuyor.

Kanal D'nin o bir bölümü yayınladıktan sonra nasıl bir yayın planı uygulayacağı merak konusu oldu. Bu arada dizinin ekibinden ayrılmak isteyen oyuncular olduğu da konuşuluyor.

Etiketler; #arka sokaklar #dizi #haber
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