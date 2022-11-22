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Armağan Çağlayan kanser olduğunu duyurdu. Ebru Gündeş'ten destek geldi

Başarılı yapımcı Armağan Çağlayan dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kansere yakalandığını duyurdu. Akciğer kanseri olduğunu söyleyen Çağlayan, haftaya tedaviye başlayacağını da açıkladı

Armağan Çağlayan kanser olduğunu duyurdu. Ebru Gündeş'ten destek geldi
22 Kasım 2022 Salı 11:21

Ekranların başarılı televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyledi. Yaşadığı süreçten bahseden Çağlayan, gösterilerine ve programlarına ara vereceğini duyurdu.

Çağlayan, şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."

Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz. Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden görüşmek dileğiyle… Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim."

EBRU GÜNDEŞ'TEN DESTEK

Instagram hesabından Çağlayan'la çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Ebru Gündeş, "Canım Armağan'ım, güzel yürekli arkadaşım. Senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey olduğuna inanmıyorum. Yıllardır beyninde 3 tane klipsle, 2. hayatını yaşayan benden çok daha güçlü ve inatçı olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bu sürecin sonunda kazananın sen olacağından en ufak bir şüphem yok. Her zaman yanındayım, dualarım seninle" dedi.

Etiketler; #armağan çağlayan #kanser #ebru gündeş
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