Asgari Ücretli Çalışanın Kredi Limiti Ne Kadar ?

Bankadan kredi çekebilmek için bankacılık sektöründeki sicilin temiz olması ve aylık gelirin de kredi ödemeleri karşılayabilecek düzeyde olması gerekmektedir.
Bu kriterlerin tamamı kredi notu olarak isimlendirilmektedir. Kredi notu sınırda olan müşterilerin, aylık gelir belgelerine bakılarak kredi değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bir başka deyişle kredi çekebilmek için maaş, en önemli kriterdir.
Asgari ücretliye bankalar ne kadar kredi verir?
Kredi değerlendirilmesi yaparken bakılan gelir düzeyi, kredinin toplam miktarından çok aylık ödemesi için önem taşımaktadır. Ziraat Bankası şu anda en düşük faiz ile kredi veren banka olup, faiz oranı ise %1,95’dir. Asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın 50 bin TL kredi çekmek istediğini düşünelim. Bu faiz oranı ile 50 bin TL kredinin aylık ödemesi 2070 TL’ye denk gelmektedir. Gelir belgesi bu miktarı karşılamadığı için, asgari ücretle çalışan bir vatandaş bu miktardaki krediyi ekstra geliri olmadığı sürece çekemez. Çünkü aylık ödeme miktarı, gelirin en fazla %50’si olmalıdır.
Maaşa göre kredi limiti
2019 yılı içerisinde gelen zam ile asgari ücret 2020 TL olmuştur. Bu durumda asgari ücret ile çalışan vatandaşın kredi aylık ödemesinin en fazla 1010 TL olması gerekmektedir. Bu durumda kredi tutarının ortalama olarak 20 Bin TL ile 25 Bin TL arasında olması gerekmektedir. Kredi notu yüksek olan ya da ek geliri olan müşteriler için bu miktar biraz daha yükselebilir. Aynı zamanda herhangi bir malı olan vatandaşlar bu malı ipotek göstererek de daha yüksek miktarlarda kredi çekebilir. Kredi çekmek istediğiniz bankaya giderek bu konuda bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kefil göstererek de kredi miktarını arttırmanız mümkündür. Bu tamamen müşteri ile banka arasındaki anlaşmaya başlıdır.
Kredi çekme limitinizi yükseltebilmek için kefil, ipotek gibi yollara başvursanız da en önemli faktör, kredi notudur. Kredi notu için ise, bankacılık geçmişinizin yani daha önceki kredi ödemeniz ya da var ise kredi kartı ödemenizin düzenli ve yeterli miktarda ödeniyor olması önemlidir.
Kredi limitini belirleyen faktörler
Yukarıda verilen tutarlar bankaların belirlediği en düşük kredi limitidir.Bankalar tüketicinin kredi notuna göre daha yüksek tutarda kredi verebilmektedir.Özellikle kredi notu çok iyi grupta yer alan 1700 puan ve üzeri kredi notuna sahip tüketiciler yukarıdaki tutarlardan daha yüksek limitte kredi kullanabilir.Çok iyi kredi grubunda yer alan tüketicilere genelde bankalar kendisi kredi teklifinde bulunur.
Kaynak: https://krediverenbanka.org/asgari-ucretli-ne-kadar-kredi-cekebilir/