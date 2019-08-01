Asgari Ücretli Çalışanın Kredi Limiti Ne Kadar ?

Kredi değerlendirilmesi yaparken bakılan gelir düzeyi, kredinin toplam miktarından çok aylık ödemesi için önem taşımaktadır. Ziraat Bankası şu anda en düşük faiz ile kredi veren banka olup, faiz oranı ise %1,95’dir. Asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın 50 bin TL kredi çekmek istediğini düşünelim. Bu faiz oranı ile 50 bin TL kredinin aylık ödemesi 2070 TL’ye denk gelmektedir. Gelir belgesi bu miktarı karşılamadığı için, asgari ücretle çalışan bir vatandaş bu miktardaki krediyi ekstra geliri olmadığı sürece çekemez. Çünkü aylık ödeme miktarı, gelirin en fazla %50’si olmalıdır.

Kredi değerlendirilmesi yaparken bakılan gelir düzeyi, kredinin toplam miktarından çok aylık ödemesi için önem taşımaktadır. Ziraat Bankası şu anda en düşük faiz ile kredi veren banka olup, faiz oranı ise %1,95’dir. Asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın 50 bin TL kredi çekmek istediğini düşünelim. Bu faiz oranı ile 50 bin TL kredinin aylık ödemesi 2070 TL’ye denk gelmektedir. Gelir belgesi bu miktarı karşılamadığı için, asgari ücretle çalışan bir vatandaş bu miktardaki krediyi ekstra geliri olmadığı sürece çekemez. Çünkü aylık ödeme miktarı, gelirin en fazla %50’si olmalıdır.

Kredi değerlendirilmesi yaparken bakılan gelir düzeyi, kredinin toplam miktarından çok aylık ödemesi için önem taşımaktadır. Ziraat Bankası şu anda en düşük faiz ile kredi veren banka olup, faiz oranı ise %1,95’dir. Asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın 50 bin TL kredi çekmek istediğini düşünelim. Bu faiz oranı ile 50 bin TL kredinin aylık ödemesi 2070 TL’ye denk gelmektedir. Gelir belgesi bu miktarı karşılamadığı için, asgari ücretle çalışan bir vatandaş bu miktardaki krediyi ekstra geliri olmadığı sürece çekemez. Çünkü aylık ödeme miktarı, gelirin en fazla %50’si olmalıdır.

Kredi değerlendirilmesi yaparken bakılan gelir düzeyi, kredinin toplam miktarından çok aylık ödemesi için önem taşımaktadır. Ziraat Bankası şu anda en düşük faiz ile kredi veren banka olup, faiz oranı ise %1,95’dir. Asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın 50 bin TL kredi çekmek istediğini düşünelim. Bu faiz oranı ile 50 bin TL kredinin aylık ödemesi 2070 TL’ye denk gelmektedir. Gelir belgesi bu miktarı karşılamadığı için, asgari ücretle çalışan bir vatandaş bu miktardaki krediyi ekstra geliri olmadığı sürece çekemez. Çünkü aylık ödeme miktarı, gelirin en fazla %50’si olmalıdır.