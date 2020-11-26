Aşk Doktoru Adil Yıldırım, KizlarSoruyor’da sorularınızı cevaplıyor

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sitelerinden KizlarSoruyor bilindiği üzere site kullanıcılarının farklı kategorilerde birbirlerinin sorularına cevap verdikleri bir soru – cevap sitesidir.

Kadınların ilgi alanlarına göre belirlenmiş birbirinden farklı kategorilerde görüşlerin paylaşılabildiği sitede kullanıcıların daha önce yaşadıkları tecrübeler ışığında istedikleri konuda sorulmuş soruya cevap vermeleri ve görüş belirtmeleri mümkün olmaktadır.

Türkiye’nin en büyük soru – cevap platformu olan KizlarSoruyor, kısa süre önce sitede sorulan sorulara farklı bir cevap seçeneği sunmaya başladı. Sitenin yeni başlattığı uygulamanın ismi Bibilen .

KizlarSoruyor’un Bibilenleri alanında Türkiye’nin en tanınmış isimlerinden oluşuyor ve uzmanlık alanlarına uygun sorulara bir uzman olarak cevaplar veriyorlar.

Bibilenlerden uzman görüşü almak çok kolay.

KizlarSoruyor’un Bibilen kadrosundan uzman görüşü almak çok kolay. Bunun için tek yapılması gereken KizlarSoruyor’a üye olmak ve kafanıza takılan alanla ilgili paylaşımı yapmak. Ardından sitenin Bibilen sayfasında da görebileceğiniz üzere istediğiniz Bibilen’i sorunuzu cevaplamanız için soruya davet edebiliyorsunuz.

Bibilenlerin en çok ilgi gören isimlerinden biri Adil Yıldırım

İlişki koçu olarak uzun yıllardır hizmet vermekte olan ve bu alanda Türkiye’deki en önemli isimlerden biri olan Adil Yıldırım , KizlarSoruyor’un en çok ilgi gören Bibilenleri arasında yer alıyor.

Yaşam koçluğu alanında 35 ülkede geçerli ICF (International Coaching Federation) – Relationships Management sertifikasına sahip olan Yıldırım, bu alanda sayılı profesyoneller arasında sayılabilir. Ayrıca yine ICF Türkiye şubesinin de lisanslı yöneticileri arasında yer almaktadır.

Adil Yıldırım, Türkiye’de 100’den fazla seminere; İtalya ve Fransa’da ise 50’den fazla seminere katılmış ve seminerlerine devam etmektedir.

Aynı zamanda bir yazar olan Adil Yıldırım’ın yayınlanmış kitapları ise şunlardır:

Şeytan Tüyü

Gecede Saklı Yalnız Aşklar

Zamanın Sessiz Ruhu

Med Cezir

50 Maddede İlişkiler

Yıldırım, KizlarSoruyor’un en sevilen Bibilenleri arasında ön sıralarda.

Elbette bu denli etkileyici bir kariyer Yıldırım’ı alanında uzman bir isim olarak KizlarSoruyor Bibilen kadrosu içerisinde de en çok ilgi görenlerden biri yapmaya yetiyor.

Adil Yıldırım, Kızlar Soruyor bünyesinde 3 farklı kategoride sorular cevaplıyor. Bu kategoriler; aşk ilişkileri, kişilik & karakter ve aile & toplum.

Bu kategorilerde Yıldırım’a en çok sorulan sorularıysa şu şekilde belirtebiliriz:

Eski sevgilimi nasıl geri getiririm?

Arkadaşım olan bir erkekten hoşlanıyorum. Bu durumu nasıl ilişkiye çeviririm?

İlişkide ten uyumu nasıl yaratılır?

Sırtlan erkeği nasıl anlarım?

Alfa erkek hangi kadınlardan etkilenir?

Adil Yıldırım’ı ilişkiler alanında profesyonel yapan elbette bu alandaki her konu hakkındaki muazzam tespitleri oluyor. Zira, Yıldırım’ı takip edenler onun kendine has tabirlerinin olduğunu ve bu tabirlerin de onun takipçileri tarafından takip edildiğini bilir.

Adil Yıldırım, KizlarSoruyor bünyesinde Bibilen kadrosunda KSCanların sorularına yanıt vermeye ve onlara ışık göstermeye devam ediyor.

Siz de Adil Yıldırım ve diğer alanlarda birbirinden kıymetli Bibilenlerden sorularınıza cevap almak için hemen KizlarSoruyor’a üye olun.