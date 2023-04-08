Aşk-ı Memnu dizisinin Süleyman Efendisi'nden sevenlerine kötü haber

Aşk-ı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi rolüyle büyük kitlelere ulaşan Rana Cabbar, rahatsızlanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cabbar'ın tedavisi hastanede devam ediyor

Aşk-ı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi rolüyle büyük kitlelere ulaşan Rana Cabbar, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren usta oyuncunun sağlık durumu hakkında Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Metin Yıldız açıklama yaptı.



Cabbar'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, "Çok değerli oyuncu, büyük usta Rana Cabbar hastalanıyor. Durumu kritik bir şekilde Taksim İlk Yardıma getiriyorlar. Doktoruyla konuştum. Sağlık durumu geldiğinden daha iyi, kontrol altında. İlgiye, aranıp sormaya ihtiyacı var, ilgileniyoruz" diyerek usta oyuncu için dileklerini belirtti.