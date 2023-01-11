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Aşk-ı Memnu hikayesi film oluyor

Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi 1900'lerin büyülü atmosferiyle film oluyor. Projenin başrolünde yer alan Farah Zeynep Abdullah ise efsane karaktere Bihter'e hayat verecek.

Aşk-ı Memnu hikayesi film oluyor
11 Ocak 2023 Çarşamba 16:19

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği Bergen filmiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah bu sefer de Aşk-ı Memnu dizisinin filminde rol alacak. Abdullah filmde Bihter karakterini oynayacak. Dijital platformda yayınlanacak olan filmin senaryosunu Merve Göntem yazdı.

DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Son olarak Bergen'le büyük bir başarı yakalayan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni projesi belli oldu. Abdullah, tüm dünyayı etkileyen "Aşk-ı Memnu" hikayesini 1900'lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak "Bihter" projesinde rol alacak. Dijital platforma yapılacak filmin cast görüşmeleri de devam ediyor. TAFF Pictures'ın yapacağı filmin senaryosunu ise Merve Göntem yazdı.

Etiketler; #aşkı memnu #film
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