Astrolojinin En Güçlü Kadın Burçları

Astrolojide her bir burcun kadınlar üzerindeki etkisi değişiklik gösterir. Element ve nitelik özellikleri fark etmeksizin 4 kadın en güçlü özelliklere sahiptir:

Akrep burcu kadını tutkusuyla

Yay burcu kadını macera sever yanıyla

Kova burcu kadını özgürlüğüyle

Balık burcu kadını duygusal hassasiyetiyle

Aşağıda sırasıyla bu kadınların özelliklerini yakından inceleyelim.

Akrep Burcu Kadını

24 Ekim – 21 Kasım tarihlerinin etkili olduğu bir burç olan akrep birçok kişinin hayatında unutulmaz bir yere sahip olan kişilerin taşıdıkları burçtur. Su elementinin hakim olduğu üç burçtan biri olan akrep, Zodyak’ın sekizinci burcudur. Sabit niteliğe sahip burç olma özelliği taşıyan akrep burucuna sahip kişiler iddialı ve oldukça tutkulu kişilerdir. Akrep burcu kadını diğer burçlara nazaran en çok ön yargılı yaklaşılan ve gizemli yönleri nedeniyle yanlış anlamalara sebebiyet veren burçlar arasında yer almaktadır. Doğası gereği oldukça gizemli ve adeta kapalı birer kutu olan akrep burcu geçmişten günümüze; yeniden doğuş, yaşam ve ölümün sembolüdür. Yenilenmenin ve gücün timsali olan Plüton’un yönetici gezegeni olduğu burç sabırlı olduğu kadar bilge özellikleriyle de dikkat çeker.

Zodyak’ta en yanlış bilinen ve yanlış anlaşılan burçlardan biri olan akrep burcunun genel özelliklerine bakıldığında birçok olumlu tarafı görülebilir. Akrep burcu kadının özellikleri arasında dikkat çeken temel unsurlar:

Güçlü beden ve fiziksel özellikler.

Yüksek irade ve psikolojik direnç.

Ev hayatına ve çevresindekileri aşırı önem verirler.

Sıcakkanlı davranışları yanlış anlaşılmalarına neden olabilir.

Dürüstlüğe önem verirler.

Her zaman duygusal yanları ağır basar.

Maceraperest ve eğlencelidirler.

Disiplinli ve dikkatlidirler.

Kıskançlık, bencil davranışlar ve kindarlık sevilmeyen özellikleridir.

Akrep burcu kadınlarının en büyük arzusu ise başka kişilerin hayatlarına dahil olmak ve başkalarının hayatlarına ilişkin tüm detaylara hakim olmaktır. Kontrolcü oluşları, gerçek niyetlerinin çoğu zaman gizli olması ve zor güvenmeleri olumsuz yönleri arasında yer almaktadır. Akrep burcundaki kadınlar gizemli ve tehlikeli yanlarıyla karşı cinsin her zaman ilgisini çekmeyi başaran oldukça cazibeli bir burçtur.

Yay Burcu Kadını

22 Kasım – 21 Aralık tarihleri arasında döngüsü gerçekleşen yay burcu adeta özgürlüğün sembolü olmayı başaran burçlardan biridir. Zodyak burçlarının dokuzuncusu olan yay burcu ateş elementinin özelliklerini barındırmaktadır. Şans ve yükselme, ilerlemenin gezegeni olan Jüpiter yay burcunun yönetici gezegenidir. Ateş elementinin etkili olduğu üç burçtan biri olan yay burcu, liderlik arzusunu bilgelik ve eylem, harekete geçme duygusuyla birleştirerek farklı bir boyuta ulaşmayı başarmıştır. Yay burcu kadını güneş siteminin en büyük gezegeni olma konumunda yer alan Jüpiter tarafından yönetilmektedir. Değişken niteliğe sahip burç grupları arasında; ikizler, başak ve balık burcu ile aynı grupta yer almaktadır. Dürüst olmaları ve her ortamla uyum göstermeleri yay burcunun dikkat çeken özellikleri arasında ilk sırada yer alır.

Zodyak’ın en gözde burçlarından biri olan yay burcu, meydan okumayı, rekabeti, flört etmeyi ve keşfetmeyi ilke haline getirmiştir. Özgürlük tutkusu ve daima dışarda olma arzusu bu burcun ayırt edici özellikleri arasında yer almaktadır. Yay burcu kadının özellikleri arasında dikkat çeken diğer unsurlar:

Tarafsız, çoğu zaman iyimser ve coşkuludur.

Haddinden fazla cesur ve maceraperesttir.

Dışarda olmak ve özgürlüğü tatmak en büyük arzusudur.

Cömert ve esprili tavırları her zaman ilgi odağı olur.

Önyargılar, monotonluk ve kurallardan hoşlanmazlar.

Sabırsız oluşları ve tutamayacağı sözler vermesi olumsuz yanları arasında yer alır.

Enerjisinin büyük bölümünü aydınlanma ve hayatın anlamını sorgulama konusunda harcayan yay burcu, özgürlüğüne de düşkün olmasıyla sürekli yolda olma arzusu içindedir. Yeni yerler keşfetmek ve anlam arayışı burcun dikkat çeken diğer özellikleri arasında yer alır. Yay burcundaki kadınlar aşk hayatında ise tutkulu, daima enerji sahibi ve her türlü yeniliğe açıktır. Flört yeteneği gelişmiş olduğu için istediğini elde etme konusunda az bir çaba ile başarıya ulaşması mümkündür.

Kova Burcu Kadını

20 Ocak – 18 Şubat döngüsünde yer alan kova burcu, hava grubunda yer alan üç burçtan biridir. İkizler ve terazi burçlarında olduğu gibi bu element ile yönetilen burçların tipik özelliği güçlü zihinsel yanlarıdır. Genel itibariyle utangaç ve sessiz duruşları zaman zaman enerji patlamaları ve ilginç tavırlarla zenginleşebilir. Kova burcu kadının özellikleri her zaman için kendine has nitelikler taşımaktadır. Bu nedenle diğer burçlar arasında ciddi bir fark ile ayrılır. Özgülüğün de gezegeni olarak bilinen Uranüs’ün yönetici gezegeni olduğu kova burcu, herkesten ve her şeyden bağımsız, açık fikirli ve daima mantık çerçevesinde karar verme eğilimi içindedir. Taviz vermeyen yapısı ve nispeten gösteriş yapma arzusu zaman zaman sevilmeyen özellikleri arasında yer almaktadır.

Arkadaş çevresiyle vakit geçirmekten hoşlanan ve yardım etmeyi ilke haline getirmiş kova burcu kadını entelektüel kişilikleriyle saygı görürler. Sıkıcı insanlara ve zıt görüşlere karşı çoğu zaman nefretle bakarlar. Özgün fikirler üretme konusunda başarılı ve yenilikçidirler. Bunun dışında kova burcuna sahip kadınların dikkat çeken diğer özellikleri:

Bağımsızlıklarına düşkün ve açık fikirlidirler.

Mantıklı kararlar alır ve dost meclislerinin arananlarındandır.

Hızlı öğrenme becerisi ve özgün fikir üretme konusunda yeteneklidir.

Hevesinin kolay kırılması ve alıngan olmaları sevilmeyen özellikleri arasında yer alır.

Kova burcu kadını ayrıca vizyoner bir yapıya sahip olması nedeniyle iş hayatında da başarılı olabilir. Kova borcundaki kadınlar aşk hayatında ve ilişkilerinde ise oldukça soğuk bir cazibeye sahiptir. Mantık ilişkilerini oldukça önemserler. İlişkilerde ise sınırların olması ve kendine ait alan bırakılmaması kova burcu kadınlarının temel özellikleri arasında yer alır.

Balık Burcu Kadını

Zodyak’ın on ikinci ve son burcu olan balık burcu 19 Şubat – 20 Mart tarihleri arasında döngüsünü gerçekleştirmektedir. Duygusallığın sembolü haline gelen balık burcu su elementinin etkili olduğu üç Zodyak burcundan sonuncusudur. Balık burcu kadını temel özelliklerini yönetici gezegeni de olan Neptün’den alır. Bu burç için aynı zamanda Jüpiter’de yönetici gezegen olarak anılmaktadır. Hayal gücünün, şans ve ilerlemenin gezegenleri olarak tasvir edilen Neptün ve Jüpiter, su elementinin de birleşmesi ile burcun özelliklerinin belirlenmesinde etkili olmuştur. Kolay etkilenen ve oldukça romantik bir burç olan balık burcu çoğu zaman gerçeklikten kopuk bir hayat sürdürür. Muhayyel dimağları gelişmiş özellikler taşıyan balık burcu bilgeliğin ve saflığın burcudur.

Gerçeklikten her zaman uzak durmayı yeğleyen ve gürültüden kaçmak isteme arzuları onları insanlardan uzaklaştırmaktadır. Özgünlükleri ve yaratıcı özellikleri sanata eğilimlerinin yüksek olmasını sağlamıştır. Koşulsuz aşkın bulunması için çaba harcamak gizli arzuları arasında yer alır. Balık burcu kadının özellikleri arasında dikkat çeken başlıca unsurlar:

Yardım etmeyi seven ve güvenilir kişilerdir.

Romantiklikleri ve duygusallıkları dikkat çeker.

Kendine acıma ve saflık genel özellikleridir.

Gerçeklikten kopuk ve çoğu zaman hayal dünyasında yaşarlar.

Sanatçı ruhu taşır ve sezgileri kuvvetlidir.

Nazik ve yaratıcıdırlar.

Çabuk güvenir, korkak ve sürekli depresif yapıdadır.