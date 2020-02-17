Atlet tipi göbek korsesi ile incelme

Eski dönemlerden beri korseler zayıflama sağlamak ve olduğundan daha ince gözükmek için kullanılan aparatlar olarak belirtilmektedir.

Vücudun üst bölgesini tamamen saran atlet tipi göbek korsesi hem zayıflama etkisi hem de sıkılaşma ile birlikte daha ince gözükme meydana getirmeye yardımcı olmaktadır.

Atlet Tipi Göbek Korsesi Nedir?

Göbek ve bel çevresini saran atlet tipi göbek korsesi, normal bir iç çamaşırına benzer fakat özellikleri açısından farklı etkiler sunabilmektedir. Göbek ve çevresindeki yağları eritmeye yardımcı olan atlet tipi korse giyildiği zaman vücutta anında 1-2 beden incelme meydana getirebilmektedir. Çünkü bu korselerin kumaşları inceltici ve sıkılaştırıcı etkiye sahiptir. Fakat bu kalıcı değildir. Kalıcı olabilmesi için korse kullanımının egzersiz ve diyetler ile birlikte desteklenmesi gerekmektedir. Atlet tipi göbek korsesi, erkek ve kadınlar için ayrı şekilde üretilmiştir. Çünkü erkek vücudu ile kadın vücudu anatomik olarak farklılık bulunmaktadır. Erkek vücudu daha kalıplıdır ve hatları kadınlarda göre daha kalındır. Göbek bölgesinde yağlanma erkeklerin çoğunda gözlemlenmektedir. Kilolu olan ya da olmayan her erkekte bu durum söz konusu olabilmektedir. Özellikle yaşın ilerlemesine bağlı olarak metabolizmanın yavaşlaması göbek bölgesindeki yağlanmayı arttırmaktadır. Bu durumu engellemek ve yağlanmanın giderilmesini sağlamak için korse kullanmak oldukça faydalı bir yöntem olarak nitelendirilir.

Göbek Korsesi İnceltir mi?

Sıkılaştırıcı ve inceltici özelliği bulunan göbek korseleri vücudun daha formda gözükmesine yardımcı olmaktadır. Fazla kilolarınızdan kurtulmak için düzenli bir şekilde kullanmak fayda sağlayabilir. Atlet şeklinde olan göbek korseleri normal bir iç çamaşırı gibi gözükse de özellik ve nitelik bakımından farklı özelliklere sahiptir. Kıyafetlerin altına rahatça giyilebilen bu iç giysiler herhangi bir şekilde dışardan kendini belli etmez. Böylece göbeğin daha zayıf gözükmesini sağlayabilir. Atlet tipi göbek korseler neopren kumaşlardan elde edilebileceği gibi esnek ve vücudu saran ince kumaşlardan da elde edilebilmektedir. Neopren kumaşların özelliği vücutta ısı arttırıcı termal özelliğinin bulunmasıdır. Bu korseler kıyafetlerin altında değil, spor ya da hareket halindeyken daha fazla terleme sağlamak amacı ile giyilmektedir. İnce kumaşlı olanlar ise günlük hayatta kıyafet altına kullanılabilen modellerdir. Göbek korseleri kişide zayıflama etkisinin artmasını destekleyen aparatlar olarak nitelendirildiğinden inceltici etki sağlamaya da yardımcı olurlar.

Atlet Korse ile Zayıflama

Eski dönemlerden beri korseler zayıflama sağlamak ve olduğundan daha ince gözükmek için kullanılan aparatlar olarak belirtilmektedir. Fakat korselerin doğrudan değil dolaylı olarak kilo vermeye etkisi bulunmaktadır. Atlet korse ile zayıflama sağlamak için korse takılıyken hafifi yürüyüşler yapmalı ve aynı zamanda tüketilen besinlere bu süreç içerisinde dikkat edilmelidir. Kumaşlarına göre etki alanında farklılık gösteren atlet korseler göbek bölgesindeki yağlanmanın giderilmesine etki etmektedir. Bu etkilerin kalıcı olması için ise aşırı yağlı beslenmemeye ve basit egzersizler yapmaya özen gösterilmelidir.

Atlet Korse Kullananlar ve Yorumlar