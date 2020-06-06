Avşa Adası’na artan talep ve bölgenin giderek cazibe merkezi haline gelmesi ile adada son dönemde otel sayısının ve otellerin kalitesinin oldukça arttığı görülüyor.

Avşa Adası doğa ile tarihi bir arada sunan güzellikleri, sahilleri ve insana huzur veren yapısı ile şehrin gürültüsünden bir nebzede olsa kurtulmak isteyenlerin ilk tercihi haline geliyor. Adaya özellikle İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesinden yerli ve yabancı turistler geliyor. Hatta son yıllarda adaya Türkiye’nin birçok şehrinde de insanların tatil amaçlı olduğu görülüyor. Avşa Adası otelleri ile birlikte Avşa Adası pansiyon ve apart seçenekleri oldukça geniş olsa da son dönemde yapılan yatırımlarla adada çok sayıda kaliteli ve konforlu otelin hizmet sunmaya başladığı görülüyor.

Avşa Adasında Faaliyet Gösteren Oteller

Avşa Adası’na yapılan son yatırımlarla adada ki otel sayısının ve bu otellerin sunduğu hizmetin kalitesinde çok büyük artışlar yaşandığı görülüyor. Son dönemde ki yeni otellerle birlikte otelde ki ada kalitesinin Türkiye ortalamasını yakaladığı hatta bazı tesislerle geçtiği görülüyor.

Avşa Adası’nda hizmet sunan oteller;

Altınkum Tatil Konakları,

Bahar Aqua Resort Avşa,

Afissia Garden Hotel

Avşa Zeus Otel,

Cane Motel,

Yüksel Motel,

Class Motel,

Nehir Deluxe Hotel,

Avşa Konak Hotel,

Avşa Hotel,

Çatuk Hotel öne çıkıyor.

Avşa Adası otellerinin sayısının artması ile son yıllarda konaklama tercihlerinde otellerin daha da ön plana çıkmaya başladığı görülüyor.

Avşa Adası Otel Fiyatları

Avşa Adası otel fiyatları oldukça geniş bir çeşitlilik gösteriyor. Adada kaliteli otel sayısını artması ile birlikte fiyat ortalamalarının da yükseldiği görülüyor. Çoğu denize sıfır olan bu otellerde son dönemde tam pansiyon uygulamaların yaygınlaştığı görülüyor. Avşa otel fiyatları 130 TL’den başlayıp 250 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatları kahvaltı dahil ve yarım pansiyon olarak çeşitlendiriliyor. Avşa Adası'nda her şey dahil otel olmadığı gibi 4-5-7 yıldızlı lüks otelde yer almamaktadır. Avşa Adası'nın bu kadar popüler olmasındaki sebep otel kalitesinden çok yazlık bölge olduğu içindir. Adanın denizi, kumu ve gece hayatı meşhurdur. Sizde Avşa adası'nda otel arıyorsanız. sizlere önerimiz https://avsa.bandirma.com.tr/ Avşa Tatil Rehberi web sitesi olacaktır.



