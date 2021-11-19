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Aynı anda 9 kadınla evlendi

Brezilyalı erkek model Arthur O Urso, özgür aşka teşvik ve tek eşliliği protesto etmek için aynı anda dokuz kadınla evlendi.

Aynı anda 9 kadınla evlendi
19 Kasım 2021 Cuma 15:03

Brezilyalı erkek model Arthur O Urso yaptığı bir şeyle duyanların dudağını uçuklattı. Daha önce de eşi ile eş değiştirme partilerine katılan Urso, bu kez de 9 kadınla aynı anda evlendi.

Nikah Sao Paulo'da bulunan bir Katolig kilisesinde kıyıldı.

Daha önce Luana Kazaki isimli bir kadınla evli olan Arthur, balayı sırasında insanları özgür aşk ve çok evliliğe teşvik etmek için böyle bir karar aldığını söyledi.

Arthur ve Luana, Fransa'da balayı sırasında plajda tamamen çıplak bir şekilde yürürken çektikleri fotoğrafları paylaşmalarından sonra büyük tepki çekti.

Sürekli çıplak kalma özgürlüğü hakkında konuşma yapan çift, müstehcen siteye üye olduktan sonra, başka çiftlerle eş değiştirme partilerinde ilişkiye girdikleri anlara ait videoları satarak, bir ayda 56,000 sterlin kazandığını açıkladı.

Arthur ve eşi diğer evli insanlara da cinselliği özgürce yaşamalarını ve kendilerini sınırlamamaları çağrısında bulundu.

Etiketler; #arthur o urso #evlilik #9 kadınla evlilik
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