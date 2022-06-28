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Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

"Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözleriyle bir döneme damga vuran ve uzun yıllardır yurt dışında olan Aysun Kayacı, ortaya çıktı

Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!
28 Haziran 2022 Salı 11:59

Doktorlar, Sevgili Öğretmenim ve Ümit Milli gibi projelerde yer alan oyuncu Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak Londra'ya yerleşti. Yıllardır orada yaşayan Kayacı, Dubai'de görüntülendi.

Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre, uzun süredir merak konusu olan Kayacı, Dubai'de gelinlik mağazasında kendisine özel gelinlik diktirirken objektiflere takıldı. Neden gelinlik aldığı merak konusu olan Kayacı'nın ünlü olduğunu sakladığı ve sıradan bir vatandaş gibi davrandığı iddia edildi.


Yıllar içinde değişen Aysun Kayacı, zayıflığıyla dikkatlerden kaçmadı. Yüzü oldukça ince görülen ve estetik yaptırdığı ileri sürülen Kayacı, görenler ilk bakışta tanımakta zorlandı.


Aysun Kayacı, oyunculuk performanslarının yanı sıra 20 yaşındayken bir programda "Benim oyumla çobanın oyu mu bir mi?" demiş ve yıllarca gündemden düşmemişti. Geçtiğimiz sene bu sözleri hakkında açıklama yapan Kayacı, "O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Programda çevre politikaları konuşurken söylemiştim. Söylediğim anda da pişman oldum. Bugün 41 yaşındayım. Bambaşka, sakin bir hayatım var. Yılın 2-3 ayını Türkiye'de geçiriyorum. Ülkemi, insanlarımı çok seviyorum. Kimsenin işiyle, diniyle, diliyle ilgili söz söyleyecek biri değilim" demişti.

Etiketler; #aysun kayacı #dubai
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