Bambu Halı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Bambu halı alırken en başta ihtiyaçlarınıza uygun bir seçim yapmanız gerekmektedir.

Bambu halı alırken en başta ihtiyaçlarınıza uygun bir seçim yapmanız gerekmektedir. Taleplerinizi en iyi şekilde karşılayabilecek bambu halıyı alırken öncelikte ne istediğinizi bilmeniz ile işe başlamalısınız.

Bambu Halı Alırken Dikkat Edilmesi Gereken önemli hususların başında ise;

En iyi halı markaları aracılığıyla seçim yapmak önem arz etmektedir.

Bambu halının ne tür bir zemin üzerinde kullanılacağı

Bambu halının ne kadarlık bir zemin ebatları üzerinde kullanılacağı

Bambu halının tercih dilmek istenen tarzının belirlenmesi

Bambu halının hangi renk tonlarına sahip olması istendiği

Sağlık açısından etkilerinin bilinmesi

İstenilen halı türü için ayrılmış olan bütçenin belirlenmesi

Dekorasyon açısından uyumlu olması

Pratik bir kullanım ayrıcalığına sahip olması

Uzun ömürlü kullanım imkanına sahip olması

Halının garantiye sahip olması

Evin hangi bölümünde kullanılacağı, mutfak halısı, duvardan duvara bambu halı, salon halısı, ofis halısı veya antre halısı gibi farklı alanlar için tercih edilmesi gibi)

Bambu halının hangi oda da kullanılacağını bilerek seçim işlemine geçiş yapmalısınız. Bu işlem sayesinde en uygun halıya daha kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Zeminin özellikleri halı seçimi için büyük öneme sahiptir. Kaygan zeminler ya da su ile temas sağlayabilecek alanlar için özel bir seçim yapılmalıdır. Bu kullanım açısından ve dayanıklılık anlamında farklı modellere yönelmenizi sağlayacak bir etkendir.

Bambu Halı kullanışlı mı?

Bambu Halı , ham maddesi olan bambu, tropikal iklimlerin bitkisidir. Bu yüzden doğal ve en sağlıklı halı türleri olarak bambu içerikli modeller yaygın olarak tercih edilmektedir.

İpeksi bir dokunuş ve görüntüyü ortaya çıkartabilmektedir. Sağlıklı olduğu kadar hassas ürünlerdir. Yoğun kullanım gerektirmekte olan ofis ya da çalışma ortamlarında kullanım için çok fazla ideal değildir. Daha çok ev ortamlarında ve özellikle çocuk odası halılarında Bambu Halı oldukça kullanışlı bir model olarak öne çıkmaktadır.

BAMBU HALI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bambu Halı özellikleri arasında göze çarpan ilk nokta özel bir parlaklığa sahip olmasıdır. İpeksi görünümü karşıdan kolayca ortaya çıkara bilmektedir.

Bambu halı üzerine bastığınız andan itibaren özel bir serinlik hissini yaşamanıza neden olmaktadır.

Gerçek ipek halı modellerine en yakın özellikleri sergilemektedir.

Doğal hammaddelerden üretildiği için sağlıklı ürünlerdir.

Doğallığı sayesinde anti bakteriyel özellikli bir kullanım imkanına sahiptir.

Hafif özellikli bir hammadde olan bambu ile üretilen halılar da oldukça hafif yapılı ürün özelliklerine sahiptir.

Bebek odası ve toza karşı alerjisi bulunan astım rahatsızlıklarına sahip kişiler için ideal bir üründür.

Renk özellikleri bakımından da istenilen görseli kolayca ortaya çıkartabilen modellerdir.

Doğal içerikli bambu halılar güneşin olumsuz etkilerinden kolay kolay etkilenmeyen özelliğe sahiptir. Bu yüzden güne alan ortamlarda sorunsuz bir kullanım imkânı sağlamaktadır.

Pratik bir temizleme imkânına sahiptir.

BAMBU HALI TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR? LEKE TUTAR MI? NASIL SİLİNİR?

Bambu halı, klasik bir şekilde elektrik süpürgesi yardımıyla kolayca temizlenebilen modellerden biridir. Kirlenme sıklığına bağlı olarak sıklıkla süpürülebilir. Bambu halı ipliklerinin yatış yönüne paralel olarak süpürülmesi tavsiye edilmektedir.

Halı üzerine oluşan lekelerde kimyasal içerikli ürünlerin yerine ıslak bir bezile tampon yapmak çok daha etkili olmaktadır. Tek yöne doğru doğal içerikli ürünler ile silinerek temizlenebilirken, profesyonel anlamda hizmet vermekte olan halı yıkama firmalarından destek alabilirsiniz.



