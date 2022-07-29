Banu Alkan evleniyor!

Türk sinemasının "Afrodit" lakaplı oyuncusu Banu Alkan nişanlandı. Alkan gönlünü kaptırdığı iş adamı Kemal Yıldız ile aşklarının dolu dizgin devam ettiğini dile getirdi

Bir döneme güzelliği ile damga vuran ve "Afrodit" lakabını alan Banu Alkan, 64 yaşında aşka kapılarını açtı. Alkan, Hollandalı iş adamı Kemal Yıldız ile evliliğe ilk adımı attı.

Kanal D'de yayınlanan Magazin D'nin haberine göre, Banu Alkan ve Kemal yıldız 3 ay önce gittikleri bir mekanda tanıştı. İddiaya göre Kemal Yıldız, Belçika tatilinde bir sürpriz yaparak Alkan'a evlenme teklifinde bulundu. Kemal Yıldız'la hayatının ikinci baharına merhaba diyen Alkan'ın, evleneceği için çok mutlu olduğu öğrenildi.