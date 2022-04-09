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Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor

Genç yaşta kaybettiğimiz ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatın film oluyor. Filmde Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak

Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
09 Nisan 2022 Cumartesi 08:41

Geçirdiği trafik kazasının ardından Bodrum'da günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra 4 Temmuz 2007'de yaşam savaşını kaybeden rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmine aktarılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aytaç Medya'nın imza atacağı filmde Akarsu'ya hayat verecek isim belli oldu. 28 yaşında toprağa verilen Barış Akarsu'nun hayatını genç kuşağın başarılı oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.

Müzikle de ilgilenen Şaşmaz, Barış Akarsu'nun görüntüsüne bürünmek ve rolü hakkıyla canlandırabilmek için kamya girdi ve saç, makyaj ve müzik provalarına başladı.

Etiketler; #barış akarsu #barış akarsu hayatı #barış akarsu filmi
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