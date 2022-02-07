Başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Midnight at the Pera Palace dizisinin fragmanı yayınlandı

Midnight at the Pera Palace (Pera Palas’ta Gece Yarısı) dizisinin yayın tarihi belli oldu. Netflix Türkiye tarafından yayınlanan tanıtım fragmanı ile Pera Palas’ta Gece Yarısı bizleri 1919 yılına götürecek

Hazal Kaya’nın gazeteci Esra’ya hayat verdiği Pera Palas’ta Gece Yarısı dizi 3 Mart'ta yayınlanacak.Aşk 101’de Osman karakterini canlandıran Selahattin Paşalı’ya eşlik edecek olan Kaya, Pera Palas oteli hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen gazeteci Esra olarak karşımıza çıkacak. Sekiz bölümden oluşacağı duyurulan dizide Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesi üzerine geçmişe gidecek.

Kendisini bir anda 1919 yılının Türkiye’sinde bulan Esra geçmişe doğru yaptığı yolculukta modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte Türkiye tarihinin akışını ve geleceğini korumak zorundadır.