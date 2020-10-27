Batuhan Arda Şahin Namıdiğer İsacthekid’in Çalışmaları

Yaptığı anime tasarımlar ve çizdiği pokemon dövmeleriyle dikkatleri üzerine çeken Batuhan Arda Şahin Türkiye'de Pokemon tutkunlarını tekrar heyecanlandırdı.

2016 yılında başladığı dövme sanatında, çizgi film ve Anime (japon çizgi dizileri) izlemeyi çok seven İsac Batuhan dövmelerinde de zaten sevdiği karakterleri resmediyor. Kendi beğenisinden oluşan bu stil seçiminin bir tarza dair olduğunu öğrendiğinde ise bunu ilerletebilmek için ilgisini katlayarak büyütüyor. Graffiti sanatı pahalılaştıkça dövme sanatına kendini daha yakın hisseden sanatçı, dövmeyi artık kendini ifade ediş şekli olarak tanımlıyor. Daha renkli, daha parlak dövmeler resmeden sanatçı, dünyadaki pek çok New School artist tarafından da takip edilmekte.

Pokemonu Tekrar Popülerleştirdi!

Yaptığı anime tasarımlar ve çizdiği pokemon dövmeleriyle dikkatleri üzerine çeken Batuhan Arda Şahin Türkiye'de Pokemon tutkunlarını tekrar heyecanlandırdı.

Batuhan Arda Şahin Kimdir ?

Türkiye'de hızla yayılan dövme sanatında New School tarzının ülkemizdeki öncülerinden olan Batuhan Arda Şahin nam-ı diğer İSACTHEKİD 27 Haziran 1991 yılında Bakırköy'de doğmuş. İlk ve orta okul yıllarında resim ile pek de ilgisi bulunmayan Batuhan lise yıllarında sokakları boyamaya başlayarak, yani graffiti sanatı ile resme olan ilgi ve yeteneğini keşfetmeye başlamış.. Her ne kadar aile içi çatışmalar yaşasa da o bu yeteneğinin peşinden gidiyor.

Şehrin pek çok duvarında kendi rumuzu olan İsac ismini pek çok farklı şekil, renk ve gölgeleme ile icra etmiş sanatçının eserleriyle her yerde karşılaşmak mümkün.

Sanatın herkes için olduğunu savunan pek çok Graffiti sanatçısı gibi Batuhan yani isac 'da sanatın herkesin ulaşabileceği yerlerde olması gerektiğini düşünenlerden.

'Sanat sadece galeri, sergi ve müzelerde olmak zorunda değil. Yollar, sokaklar,trenler hatta metrolar da sanat öğeleri içerebilir' cümlesiyle de bakış açısını özetliyor aslında.

Lise yıllarında başlayan resim ilgisi Batuhan Arda Şahin'in 2014 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden mezun olmasıyla günümüze kadar ulaşıyor. Hatta genç sanatçı sonrasında Arel Üniversitesi'nde Grafik Tasarım üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamlıyor.

2016 yılında başladığı dövme sanatında , çizgi film ve Anime (japon çizgi dizileri) izlemeyi çok seven İsac Batuhan dövmelerinde de zaten sevdiği karakterleri resmediyor. Kendi beğenisinden oluşan bu stil seçiminin bir tarza dair olduğunu öğrendiğinde ise bunu ilerletebilmek için ilgisini katlayarak büyütüyor. Graffiti sanatı pahalılaştıkça dövme sanatına kendini daha yakın hisseden sanatçı, dövmeyi artık kendini ifade ediş şekli olarak tanımlıyor. Daha renkli, daha parlak dövmeler resmeden sanatçı, dünyadaki pek çok New School artist tarafından da takip edilmekte.

2016 'da İnkredible Art Stüdyo'yu kuran Batuhan, birkaç sene burada çalıştıktan sonra, şu an hala çalışmakta olduğu Bakırköy'deki X Atölye'nin kurulumunda da rol oynamış. Hala devam etmekte olan Dövme Sanatı Eğitimleri ile pek çok gence hem sanat, hem de hayallerinin peşinden gidebilmeyi aşılamaya devam ederken öğretmenlik tarafından da vazgeçmiyor.

X Atölye ekibi pek çok sosyal sorumluluk projesiyle de adından söz ettiriyor. Batuhan ve ekibi şu an hala devam etmekte olan sokak hayvanları için dövme kampanyası ile pek çok barınağa mama desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Batuhan Arda Şahin (isacthekid)

Neredeyse bütün sanat disiplinlerini deneyen ve icra eden Batuhan'ın özellikle uzman olduğu yağlı boya resimler,duvar-mekan boyamaları, heykel ve dijital çizimleri ile ilgili güncel çalışmaları hala sürüyor. Çizdiği ve belirli sayıda bastırdığı çalışmalarının satışlarına devam etmekte.

Batuhan Arda Şahin’in tüm çalışmalarını isacthekid instagram sayfasında bulabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için isacthekid.com adresini de ziyaret edebilirsiniz.