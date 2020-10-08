Bayan Saç Şekilleri ve Tasarım Fikirleri

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İleri Yaştaki Bayanlara Özel Saç Modelleri

Nasıl bir saç yapısına sahip olunmak istediği konusunda insanların seçimleri birbirlerine göre bir farklılık arz edebilmektedir. Çünkü bir bayana yakışan saç modeli diğer bayanda aynı etkiyi ortaya çıkarmayabilmektedir. Buna neden olan durumlar arasında kişilerin yüz hatları, kafa yapısı şekilleri ve ten renkleri yer alabilmektedir.

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