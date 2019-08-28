Bebeğinizin Tüm İhtiyaçlarını Tek Bir Adresten Karşılayın

Bebekler ilk doğdukları andan itibaren anne ve balarının gözdesi olur.

Sevimli ve bir o kadar da bakıma muhtaç olan bebeklerin beslenmesine dikkat edildiği kadar giyimine de ekstra özen gösterilmelidir. Çünkü bebekler doğduklarında hassas bir cilt yapısına sahiplerdir. Doğru kumaş seçimi yapılmadığında ise beklerin ciltlerinde tahriş ve pişik sorunları meydana gelebilir. Bu nedenle yenidoğan hastane çıkışı ve diğer bebek kıyafetleri saf su ile dokunmuş pamuklu kumaşlardan seçilmelidir. Bebegen sanal mağazasında bulunan yeni doğan ürünleri pamuklu kumaşlardan olup, bebeğin hassas tenine hiçbir şekilde zarar vermez.

Bebekler İçin Sevimli Kıyafetler Nasıl Seçilmeli?

Anne ve babalar bebekleri ilk doğduğu andan itibaren her anını fotoğraflamak isterler. Bu durumda da bebekleri şirin bebek kıyafetleri ile giydirip daha profesyonel çekim yapmak isteyebilirler. Bebegen adresinde bulunan ve en popüler ürünler içinde yer alan tavşankulaklı ponponlu bebek tulumu, özellikle bebeklerinin daha şirin görünmesini isteyenler için özel olarak tasarlanmıştır. Bununla beraber sitede, anne ve babaların beğenisine sunulan mevlüt takımları da büyük bir özenle hazırlanmıştır.

Mevüt takımlarını hem kız bebekler için hem de erkek bebekler için bulmanız mümkündür. Erkek bebekler için tuğra broşlu parlak krem, mavi belden bağlamalı modeller yer alır. Bu takımın içinde bir adet kaftan, otantik düğmeli beyaz gömlek, bel ve paça büzgülü rahat pantolon, patik ve şapkası mevcuttur. Kız bebekler için tasarlanmış olan mevlüt takımlarında ise, en çok tercih edilen model tüllü güpürlü mor 5 parça kız mevlüt setidir. Bu takımın içinde bir adet beyaz çıtçıtlı bebek zıbın, güpürlü- fiyonklu – tüllü elbise, taşlı ve fiyonklu patik, külotlu çorap ve bir adet bandana mevcuttur. Ürünler göz alıcı bir güzelliğe sahipken, ucuz bebek giyim için de anne ve babaların ilk tercihi olmuştur.

Bebegen web sitesinde sadece özel gün kıyafetleri değil çocuk ve bebek oyuncakları, iç giyim, anne ve hamile ihtiyaçları, bebekler için aksesuarlar da mevcuttur. Bebek kıyafetleri için bebegen web sitesini ziyaret edebilir ve hemen alışverişlerinizi tamamlayabilirsiniz.