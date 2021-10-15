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Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı mı? İşte ilk açıklama...

Ünlü oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı mı? İddialarla ilgili ilk açıklama Bensu Soral'dan geldi

Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı mı? İşte ilk açıklama...
15 Ekim 2021 Cuma 10:49

3 yıl önce evlenen Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin birbirini aldattığı iddiaları magazin gündemine oturmuştu. Dün de ikilinin tek celsede boşandığı haberleri gündeme düşmüştü.

Konuyla ilgili ilk açıklama ünlü oyuncu Bensu Soral'dan geldi. Cihangir'de bir etkinliğe katılan Soral, boşanma iddialarını yalanladı.

Soral şu ifadeleri kullandı: "Gerçek değil o haberler. Biz de gördük Hakan'la birlikte o haberler i. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Boşanma olursa bunu saklamayız. Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet bu işler. Ben sadece size gerçeklerden bahsediyorum. Diğer çıkan haberler e ne olur itibar etmeyin."

Etiketler; #bensu soral #hakan baş #bensu soral boşanma
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