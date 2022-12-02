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Beren Saat'in sözleri eşi Kenan Doğulu'yu ağlattı

Başarılı şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam düzenlenen "GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'nde "Yılın İkonu Ödülü"nü aldı. Ödülünü Beren Saat'in elinden alan Doğulu, Saat'in duygusal konuşmasıyla gözyaşlarına hakim olamadı

02 Aralık 2022 Cuma 10:46

"GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Yılın İkonu seçilen şarkıcı Kenan Doğulu, ödülünü 7 yıl önce evlendiği oyuncu Beren Saat'in elinden aldı. Sahnede eşinden övgü dolu sözler duyan Doğulu, duygularına hakim olamadı.

Kariyerinde otuzuncu yılını kutlayan eşi Kenan Doğulu, ödülünü eşinden almak için sahneye çıktı. Saat eşine ödülünü verdikten sonra yaptığı konuşmada "Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan'ın ruhu ile ilgili bir şey... Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum."

Eşinin duygusal konuşması karşısından gözyaşlarına hakim olamayan Kenan Doğulu ise "Seni seviyorum" diyerek karşılık verdi. Saat de eşini dudağından öperek kutladı. İkilinin törendeki romantik halleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Etiketler; #kenan doğulu #beren saat
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