Berfuğ Kıran tasarım şirketi

Berfuğ Kıran gerek özel hayatında gerekse eğitim hayatında çevresindeki genç beyinlerin önünde giden bir birey. Günlük hayatında dahi tercih ettiği kıyafetler, göz alıcı kombinler ile aslında kendime de örnek aldığım kişilerin başında geliyor.

Giyim tarzı, gezdiği yerler, dans tutkusu, doğa aşkı ve sporla olan bağı aslında onun ne kadar çok yönlü biri olduğunu da ispatlar nitelikte bence. Bunu Berfuğ Kıran moda tasarım şirketi ile de taçlandırmış olması benim gibi giyimine özen gösteren kadınlar için kaçırılmaz bir şans. özel tasarım elbiseler, iddialı ve genç parçalar, dinamik kombinler ile aslında ruhunda barındırdığı gücü kıyafetler ile bizim beğenimize sunuyor. Şuana dek tasarımları gerek aktörler gerek ses sanatçıları gerekse dergileri heyecanla almamızı sağlayan sanatçılar tarafından sıklıkla tercih edilmiş. Tasarımlarında özgüvenini, genç ruhunu ve bu alandaki özel becerisini görmek de mümkün. Aynı zamanda tasarım şirketi olarak bedene ve zevke özel revize işlemler yapmaları da beni oldukça cezbeden detaylardan oldu. Böyle baktığımda aslında son dönemin en başarılı ve genç moda tasarımcılarından birinin kıyafetlerini gururla giydiğimi söyleyebilirim. Kendisi tüm bu özel becerilerine ek eğitim hayatında da oldukça başarılı. Hukuk gibi nitelikli bir alanda kendisini geliştirirken kendi tasarım şirketinin başında olması geleceğe ve gençlere umudumuzu da pekiştiriyor. Özel tasarım elbiseleriyle kendi enerjimi tazeledim adeta. Koleksiyonları ve özel tasarımları incelemek için; https://www.berfugkiran.com/ web adresini ziyaret edebilirsiniz.