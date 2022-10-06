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Berna Laçin'in sosyal medyada takipçisine verdiği yanıt çok konuşuldu!

Ünlü oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından gelen elektrik faturasına tepki gösterdi. Laçin, bir kişinin kendisine sorduğu soruya verdiği yanıtla ise çok konuşuldu

Berna Laçin'in sosyal medyada takipçisine verdiği yanıt çok konuşuldu!
06 Ekim 2022 Perşembe 10:28

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Berna Laçin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kendi evlerine gelen elektrik faturası miktarını yazarak isyan etti.

Laçin, "Geçen ay elektrik 22 bin geldi diye serzenişte bulunmuştum ya hani, uzaktan çalışma düzeni olduğu için tek tük gelen var diye, bu ay elektrik faturası 33 bin lira geldi. Cevap, yine zam" dedi.

Oyuncunun bu paylaşımını alıntılayan biri, "Genelev mi işletiyorsun, diskotek mi?" diye sordu. Laçin bu soruya, "İş başvurusunda bulunacak sanırım" diyerek yanıt verdi.

Etiketler; #berna laçin #elektrik faturası #haber #magazin
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